«Украину сейчас приплетают ко всему»: зачем США провоцируют Китай сделкой с Тайванем по ЗРК Patriot

Госдеп США одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание зенитных ракетных комплексов Patriot, заявили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности. Стоимость сделки — около $95 млн. В ведомстве заявили, что это соглашение отвечает интересам безопасности Штатов и поспособствует «поддержанию военного баланса в регионе». О намерении Вашингтона продолжать поставки оборонительного вооружения Тайваню на днях говорил глава Минобороны Ллойд Остин. В свою очередь, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отмечал, что Тайваню следует присмотреться к тактике, которую использует Украина в ходе российской спецоперации. Эксперты считают, что Вашингтон в очередной раз пытаются спровоцировать Китай и таким образом «наказывают» его за независимую политику и нежелание присоединяться к антироссийским санкциям.

Госдепартамент США одобрил заключение сделки с Тайванем на обслуживание зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия по межправительственным контрактам за рубеж.

«Предлагаемая сделка по продаже отвечает национальным и экономическим интересам, а также интересам безопасности США, содействуя продолжающимся усилиям получателя по модернизации своих вооружённых сил и поддержанию надёжной обороноспособности. Предлагаемая сделка поможет повысить безопасность получателя и поспособствует поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», — говорится в пресс-релизе.

Стоимость контракта составила около $95 млн. Пакет военной помощи включает обучение персонала, эксплуатацию и техническое обслуживание комплексов и сопутствующего оборудования, запасные части и иную поддержку американских систем на территории острова. Отмечается, что получатель сможет использовать эту помощь для укрепления своей обороноспособности и «сдерживания региональных угроз».

«Предлагаемая продажа данного оборудования и (услуг технической. — RT) поддержки не изменит базовый военный баланс сил в регионе... и не окажет негативного воздействия на оборонную готовность США», — говорится в сообщении.

Схожая сделка по предоставлению Тайваню военной поддержки на $100 млн была одобрена Госдепом 7 февраля.

Пентагон

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Действия Вашингтона уже раскритиковали в Китае. Так, официальный представитель МИД Чжао Лицзянь на брифинге 6 апреля заявил, что подобными действиями Соединённые Штаты подрывают китайско-американские отношения и нарушают мир в районе Тайваньского пролива.

«Китай в связи с этим выражает решительный протест и резкое недовольство... Соединённые Штаты должны отменить запланированные поставки оружия и перестать проводить военные манёвры с участием Тайваня», — цитирует ТАСС слова Чжао Лицзяня.

По примеру Украины

Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам Вооружённых сил нижней палаты конгресса США 5 апреля заявил, что Вашингтон и впредь продолжит поставлять Тайваню обещанное оружие и помощь для самообороны.

«Для меня этот вопрос находится в центре внимания. Он про гарантирование того, что мы делаем всё обещанное в плане предоставления Тайваню потенциала, позволяющего защитить себя», — сказал министр.

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В свою очередь, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли, также присутствовавший на слушаниях, отметил, что Тайваню следует изучить тактику, которой сейчас придерживается Украина в ходе российской спецоперации. В частности, он акцентировал внимание на решении Киева раздать оружие всем желающим.

«Это, считаю, важный урок, который нужно усвоить на примере Украины, и который заключается в том, что собой представляет страна, находящаяся на военном положении. Если ваш оппонент пытается осуществить вторжение, и каждый мужчина и каждая женщина призывного возраста получают оружие и немного подготовки, то это можно очень эффективно осуществить, если речь идёт о децентрализованной операции с проявлением инициативы на местах младшими офицерами и так далее», — заявил Милли.

Кроме того, по его словам, остров обладает выигрышным рельефом местности. «Множество гор. Тайбэй представляет собой сосредоточение густонаселённых городских районов. Тайваньцы многое могут сделать», — уточнил генерал.

При этом, как заметил Остин, было бы некорректно сравнивать положение дел и ситуацию Тайваня и Украины.

Ранее о принципиальном различии ситуаций на Украине и Тайване заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь. «Тайвань — это не Украина, и тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского. Основное отличие в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос — исключительно внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства», — подчеркнул он.

У Цянь также отметил, что ничто не помешает воссоединению острова с материковым Китаем, назвав это «исторической тенденцией».

Пекин

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Ту же мысль в начале марта высказывал и министр иностранных дел КНР Ван И. При этом он подчеркнул, что все попытки расшатывать ситуацию и поощрять тех, кто выступает за независимость Тайваня, потерпят неудачу.

«Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал», — заметил Ван И.

При этом Пекин ещё 21 февраля ввёл санкции против США из-за их поставок оружия на Тайвань.

«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями «Закона о противодействии иностранным санкциям» правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сообщил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Западное давление

Напомним, официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией были прерваны более 70 лет назад. Это случилось после того, как силы консервативной партии Гоминьдан проиграли в гражданской войне Компартии Китая и перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные отношения сторон возобновились лишь в конце 1980-х годов. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории.

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США поддерживают с островом военно-техническое сотрудничество, хотя разорвали свои дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и признают политику Пекина «один Китай». При этом президент США Джо Байден заявил в октябре прошлого года, что Вашингтон будет защищать Тайвань, если КНР на него нападёт.

От США в вопросе оказания давления на Китай старается не отставать и НАТО. В нынешней ситуации альянс использует для этого украинский кризис. Из-за нежелания Пекина разделять западный взгляд на события на Украине и осуждать Россию блок намерен расширять своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе «для защиты своих ценностей».

«В то время, когда авторитарные державы попирают основанный на правилах международный порядок, для демократий тем более важно сплотиться для защиты наших ценностей. Поэтому я ожидаю, что мы договоримся об углублении сотрудничества НАТО с нашими азиатско-тихоокеанскими партнёрами. В том числе в таких областях, как контроль над вооружениями, кибер- и гибридные угрозы, а также в сфере технологии», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 5 апреля в преддверии встреч министров иностранных дел стран НАТО.

Курс на осложнение

С точки зрения опрошенных RT экспертов, действия США по предоставлению Тайваню военной помощи объясняются курсом Вашингтона на расшатывание ситуации в регионе. Тем более, что для этого есть удобный информационный повод в виде Украины, которым можно объяснить любое давление на тех, кто не согласен с нынешним курсом Запада.

«Украину сейчас приплетают ко всему, но в реальности все эти сделки планировались заранее. Вообще такие контракты по вооружениям готовятся на протяжении длительного срока. Эти поставки имели бы место всё равно. Украину сейчас используют везде для политической риторики», — пояснил военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он также отметил, что попытки давления на Китай с целью изменить его взгляды на украинскую ситуацию США предпринимали ещё задолго до спецоперации.

«Сейчас это уже перешло в сферу использования всей этой ситуации для ослабления внешнеполитических позиций Китая в Азии. Это довольно слабо влияет на что-либо, потому что азиатские страны вообще довольно скептически относятся к этой украинской истории. Просто есть союзники США, которые под давлением присоединились к санкциям, а все остальные хотят оставаться от этой истории в стороне, поэтому придерживаются нейтрального статуса», — добавил аналитик.

Тайваньские военные

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С этим мнением согласен и директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин. В беседе с RT он подчеркнул, что расчёты США спровоцировать таким образом Китай или запугать его не имеют шансов на успех.

«Это довольно глупая политика со стороны Вашингтона, потому что все их шаги только обозлят Пекин ещё больше и утвердят в занятых им позициях. Китай многократно говорил, что, если кто-то будет подрывать китайский суверенитет над Тайванем, они будут действовать всеми своими возможными силами и средствами. Поэтому они будут реагировать крайне резко», — пояснил эксперт.

К тому же, добавил он, Пекин не заинтересован в силовом «возвращении» Тайваня, так как в случае такого сценария остров сильно пострадает, что китайскому руководству совсем не нужно.

В свою очередь, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев выразил мнение, что США, муссируя тему Тайваня, пытаются использовать в отношении Китая тактику кнута и пряника.

«В качестве «пряника» выдвигаются какие-то послабления в торгово-экономической сфере, а в качестве «кнута» — угроза поставок Тайваню всё более и более масштабных партий вооружения. Так Америка пытается надавить на позицию Китая, который проводит совершенно самостоятельную внешнюю политику», — сказал аналитик.

Однако, по словам эксперта, Вашингтону не стоит ждать, что его попытки «наказать» Пекин за самостоятельность, шантаж и давление возымеют какое-либо действие.

«Мне кажется, вряд ли такое беспардонное давление заставит китайское руководство изменить свою позицию. Тем более, что в Пекине неоднократно заявляли, что не являются ничьей марионеткой. И эта принципиальная позиция даёт Китаю имидж самостоятельной державы, самостоятельного полюса силы в современном мире. В нынешних условиях КНР проводит острожную политику, чтобы соблюсти свои интересы и укрепиться в роли глобального игрока в мировых делах. Но менять свои взгляды на украинский конфликт всё же не станет», — резюмировал Карнеев.