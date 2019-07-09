Внешний раздражитель: почему Вашингтон продолжает наращивать военный потенциал Тайваня

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 250 ракетных комплексов Stinger, 108 танков M1A2T Abrams и других вооружений на сумму более $2 млрд, сообщили в Пентагоне. Пекин осудил действия Вашингтона, назвав их вмешательством во внутренние дела Китая. Эксперты отмечают, что этот шаг Белого дома ещё сильнее обострит отношения между США и КНР. Как считают аналитики, американская сторона намерена усилить давление на Китай, чтобы добиться уступок по ряду международных вопросов. Однако, по мнению экспертов, Пекин вряд ли отреагирует на подобную провокацию.

Госдепартамент Соединённых Штатов одобрил продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает американский телеканал СNBC со ссылкой на заявление агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству. Речь идёт о 108 танках M1A2T Abrams и 250 переносных ЗРК Stinger, а также других вооружениях.

Ещё в прошлом месяце в СМИ появилась информация, что Вашингтон может продать оружие Тайваню. По данным газеты South China Morning Post, соответствующую заявку Тайвань направлял США в июне. В перечне потенциальных закупок тогда называли и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) BGM-71 TOW в количестве 1240 экземпляров, 409 образцов FGM-148 Javelin.

Отмечается также, что ранее Тайбэй отправлял Пентагону запрос на покупку партии истребителей F-16 усовершенствованной версии Viper — около 66 самолётов. Тайваньская сторона объясняла свой шаг необходимостью модернизировать устаревающий авиапарк ВВС.

Напомним, официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией были прерваны 70 лет назад. Это случилось после того, как силы консервативной политической партии Гоминьдан проиграли в гражданской войне компартии Китая и перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные отношения сторон возобновились лишь в конце 1980-х годов. Пекин считает Тайвань своей территорией.

Вашингтон утвердил продажу партии ЗРК и танков Тайваню, чтобы продолжить оказывать давление на Китай, но уже не путём введения санкционных ограничений, а другим способом, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«И это будет не единственная попытка надавить на Пекин. Вашингтон преследует конкретную цель, продавая оружие Тайваню, — это не просто попытка заработать и укрепить свои позиции на рынке вооружений.

Стратегическая задача США — сдерживание Китая с разных сторон по различным аспектам. Белый дом при этом рассчитывает свои шаги на длительную перспективу», — отмечает аналитик в беседе с RT.

Здание Пентагона в Вашингтоне

AFP

© TECH. SGT. ANDY DUNAWAY / DOD

Как полагает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, США открыто осуществляют сделку с Тайбэем, чтобы перейти к следующей фазе давления на Китай.

«Вашингтон начинает нагнетать военную ситуацию вокруг КНР, а Тайвань в данном случае использует как базу для своих манёвров. Большинство ЗРК, которые планируется поставлять на остров, — комплексы тактического боя, поэтому речь идёт о потенциальном конфликте с КНР, так как никак по-другому эти вооружения использовать нельзя», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Ответ китайской стороны

Пекин в свою очередь выразил протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи крупных поставок вооружений Тайбэю.

«Продажа американского оружия Тайваню серьёзно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения... Мы выражаем протест в отношении этих действий», — приводит слова официального представителя Министерства иностранных дел Гэна Шуана РИА Новости.

Дипломат заявил, что таким образом Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая. По его словам, меры американской стороны нарушают двусторонние соглашения между странами.

Также по теме Переоценка потенциала: как в США предлагают противостоять России и Китаю на море США необходимо модернизировать свои военно-морские силы, чтобы противостоять Китаю в Тихом океане. Об этом говорится в докладе...

Кроме того, Гэн Шуан призвал Соединённые Штаты соблюдать принцип «одного Китая», а также немедленно отказаться от планов по продаже оружия Тайваню и прекращению любых военных контактов с островом.

Эти шаги, по мнению дипломата, необходимы, чтобы избежать ухудшения двусторонних контактов Китая и США, а также дестабилизации обстановки в районе Тайваньского пролива.

«Тайвань остаётся неотъемлемой частью территории Китая, никому не следует недооценивать решимость правительства и народа Китая защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять внешнему вмешательству», — заявил представитель Министерства иностранных дел КНР.

В январе глава китайского МИД Ван И назвал тайваньский вопрос «самым чувствительным» в отношениях Пекина и Вашингтона. Об этом он сказал в интервью изданию «Жэньминь жибао».

Пекин выступил с подобным призывом в адрес Вашингтона и в октябре 2018 года. Тогда официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Ма Сяогуан подчеркнул, что КНР выступает против любых контактов Тайбэя и США.

Как отмечает Владимир Брутер, Китай выступает с протестом в адрес Соединённых Штатов, так как намерения Вашингтона продавать Тайваню партии вооружений «повышает напряжение» в регионе.

«Однако Китай не будет предпринимать никаких конкретных действий — в Китае правильно оценивают ситуацию и займутся сейчас расставлением приоритетов во внешней политике — перед Пекином стоит задача выбрать оптимальный путь», — спрогнозировал эксперт.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

По словам Брутера, продажа Соединёнными Штатами достаточно новых вооружений Тайваню даёт ясный сигнал китайской стороне, что Тайбэй находится в зоне влияния Вашингтона.

«Тайвань зависим от Соединённых Штатов и действует в тесной координации с Вашингтоном. Поэтому сообщения о том, что Тайвань «заказал» вооружения, нельзя воспринимать буквально. Тайбэй запросил американское оружие, потому что США хотели его поставить», — пояснил аналитик.

Как указывает Алексей Маслов, Китай считает незаконным соглашение Тайваня и США.

«Пекин считает Тайвань своей неотъемлемой территорией, поэтому сделку Вашингтона и Тайбэя воспринимает как приобретение оружия провинцией КНР в отдельном порядке, что по китайскому законодательству невозможно», — констатировал эксперт.

По мнению Маслова, возникшая ситуация с поставкой вооружений Тайваню может привести к тому, что будет закрыт ряд китайско-тайваньских проектов, а также пересмотрен порядок деятельности тайванских бизнесменов, которые поставляют свои товары на территорию КНР.

«Оказывают давление»

Нынешняя сделка с Тайванем не первая попытка Вашингтона дестабилизировать ситуацию в регионе на фоне ухудшившихся отношений с Китаем, отмечают эксперты.

В апреле Госдеп США одобрил возможное выделение Пентагоном $500 млн на подготовку тайваньских пилотов к полётам на истребителях F-16. Об сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что деньги пойдут также и на техническое сопровождение и логистическую поддержку F-16.

В Вашингтоне при этом подчеркнули, что сделка призвана поддержать внешнюю политику и национальную безопасность США «через укрепление оборонного потенциала» Тайваня.

По мнению Владимира Брутера, меры Вашингтона по милитаризации острова усиливают напряжение в отношениях США и Китая.

«Таким образом США оказывают давление на КНР. Вашингтон хочет продемонстрировать некую решимость противостоять возможной «китайской агрессии», на которую так часто ссылается американская администрация. Для США такая политика естественна, так как Вашингтон привык давить там, где ему выгодно и где это возможно», — отметил эксперт.

Вашингтон хочет добиться того, чтобы Китай смягчил позицию по целому ряду международных вопросов, в торговой сфере, а также для того, чтобы создать «внутренние линии разделения» внутри республики, считает Брутер.

«США, например, хотят в частности, чтобы Китай прекратил торговые отношения с Ираном, изменил позицию по Венесуэле», — пояснил аналитик.

Истребитель F-16

© U.S. Air Force

Вашингтон рассчитывает, что Пекин не выдержит давления и будет уступать по значимым позициям.

«США хотят создать дискомфортную ситуацию для КНР и ограничить Пекин в принятии важных решений», — заявил эксперт.

Как полагает Алексей Маслов, американская сторона намеренно будет продолжать поддерживать территориальные конфликты вокруг КНР.

«Задача Соединённых Штатов — сделать так, чтобы Китай никогда не чувствовал себя в покое. В США есть лидеры партий, которые просят усилить поддержку Тайбэя. И Вашингтон рад на это откликнуться, потому что тем самым он укрепляет своё присутствие в регионе Восточной Азии», — подчеркнул аналитик.

По словам Маслова, Вашингтону выгодно использовать остров как опорную базу для «раздражения» Китая.

«Чтобы не давать возможность китайской политике стабилизироваться, затормаживать развитие КНР и не давать расширять её влияние в мире», — заключил эксперт.