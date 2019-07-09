Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд.
Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Продажа американского оружия Тайваню серьёзно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения... Мы выражаем протест в отношении этих действий», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона нарушают двусторонние соглашения между странами и являются вмешательством во внутренние дела Китая.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить