Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Продажа американского оружия Тайваню серьёзно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения... Мы выражаем протест в отношении этих действий», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона нарушают двусторонние соглашения между странами и являются вмешательством во внутренние дела Китая.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger.