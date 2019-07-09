США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.

Об этом сообщает СNBC со ссылкой на заявление агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству.

Как отмечается, в общей сложности Тайвань просит продать в том числе 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger.

О возможной продаже США оружия Тайваню стало известно в прошлом месяце. МИД Китая, реагируя на данные сообщения, выразил серьёзную обеспокоенность.

В январе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что тайваньский вопрос всегда был «самым чувствительным» в отношениях Пекина и Вашингтона.