США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд
Об этом сообщает СNBC со ссылкой на заявление агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству.
Как отмечается, в общей сложности Тайвань просит продать в том числе 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger.
О возможной продаже США оружия Тайваню стало известно в прошлом месяце. МИД Китая, реагируя на данные сообщения, выразил серьёзную обеспокоенность.
В январе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что тайваньский вопрос всегда был «самым чувствительным» в отношениях Пекина и Вашингтона.