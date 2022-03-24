Минобороны КНР: никакая сила не помешает воссоединению Тайваня с материковым Китаем

Никакая сила не помешает воссоединению Тайваня с материковым Китаем, этот процесс является исторической тенденцией, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

«Тайвань — это не Украина, и тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского. Основное отличие в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос — исключительно внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства», — сказал он.

У Цянь подчеркнул, что два берега Тайваньского пролива «должны воссоединиться».

«И они непременно воссоединятся, это историческая тенденция, ни один человек и никакая сила этому не помешает», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил глава МИД КНР, Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».