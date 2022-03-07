Глава МИД Китая: Тайвань в конце концов вернётся «в объятия родины»

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Глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».

«Тайвань в конце концов вернётся в объятия родины», — сказал он на пресс-конференции.

Он напомнил, что некоторые силы в США для сдерживания Китая поощряют тех, кто выступает за независимость Тайваня, чем бросают вызов принципу «одного Китая».

«Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал», — цитирует министра РИА Новости.

Ван И также заявил, что Китай будет твёрдо защищать национальный суверенитет на фоне усиливающегося давления США и готов принять для этого все возможные меры.

В феврале Китай решил ввести контрмеры против США из-за продажи оружия Тайваню, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

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