Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности принять меры в ответ на усиление давления США

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Китай будет твёрдо защищать национальный суверенитет на фоне усиливающегося давления США и готов принять для этого все возможные меры. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности принять меры в ответ на усиление давления США
  • © AP Photo / Behrouz Mehri/Pool

«Соединённые Штаты пытаются сформировать собственный блок, чтобы усилить давление на Китай, — цитирует ТАСС Ван И.

По его словам, КНР — независимое суверенное государство и «имеет полное право принять все необходимые меры для защиты своих законных прав».

Кроме того, Ван И во время беседы с госсекретарём Энтони Блинкеном призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая.

Ранее Китай решил ввести контрмеры против США из-за продажи оружия Тайваню, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

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