Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности принять меры в ответ на усиление давления США
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«Соединённые Штаты пытаются сформировать собственный блок, чтобы усилить давление на Китай, — цитирует ТАСС Ван И.
По его словам, КНР — независимое суверенное государство и «имеет полное право принять все необходимые меры для защиты своих законных прав».
Кроме того, Ван И во время беседы с госсекретарём Энтони Блинкеном призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая.
Ранее Китай решил ввести контрмеры против США из-за продажи оружия Тайваню, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.