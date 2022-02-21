Китай вводит контрмеры в отношении США за поставки оружия Тайваню

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Китай решил ввести контрмеры против США из-за продажи оружия Тайваню, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.
Китай вводит контрмеры в отношении США за поставки оружия Тайваню
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Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его слова приводит РИА Новости.

«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями «закона о противодействии иностранным санкциям» правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал он.

Как ранее заявили в китайском Минобороны, продажа США оружия Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

Администрация США ранее одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.

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