Китай вводит контрмеры в отношении США за поставки оружия Тайваню
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Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его слова приводит РИА Новости.
«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями «закона о противодействии иностранным санкциям» правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал он.
Как ранее заявили в китайском Минобороны, продажа США оружия Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР.
Администрация США ранее одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.