Китай призвал США прекратить поставки вооружения Тайваню

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Продажа США оружия Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, следует из заявления китайского Минобороны.
Китай призвал США прекратить поставки вооружения Тайваню
  • AP
  • © Chiang Ying-ying

«(США. — RT) грубо вмешались во внутренние дела Китая, подорвали суверенитет и интересы безопасности Китая... Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим, а также сделала официальное представление американской стороне», — говорится в официальном релизе военного ведомства.

Китайская сторона призвала США немедленно отозвать план продажи оружия Тайваню, прекратить американо-тайваньские военные связи и прекратить посылать неверные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня.

Администрация США ранее одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot.

В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку по поставке вооружений на Тайвань.

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