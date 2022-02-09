Китай призвал США прекратить поставки вооружения Тайваню

Продажа США оружия Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, следует из заявления китайского Минобороны.

«(США. — RT) грубо вмешались во внутренние дела Китая, подорвали суверенитет и интересы безопасности Китая... Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим, а также сделала официальное представление американской стороне», — говорится в официальном релизе военного ведомства.

Китайская сторона призвала США немедленно отозвать план продажи оружия Тайваню, прекратить американо-тайваньские военные связи и прекратить посылать неверные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня.

Администрация США ранее одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot.

В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку по поставке вооружений на Тайвань.