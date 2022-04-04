Игра в провокации: почему Польша предложила разместить ядерное оружие США на своей территории

Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие с целью «устрашения» Москвы. С таким заявлением выступил глава Комитета по национальной безопасности и делам обороны, вице-премьер республики Ярослав Качиньский. В то же время он подчеркнул, что пока этот вопрос не находится на повестке дня. Ранее в Варшаве не исключали развёртывания атомных боезарядов и их носителей на территории страны. Эксперты допускают, что США могут пойти навстречу полякам. При этом, констатируют аналитики, возможная дислокация в республике таких вооружений создаст прямую угрозу безопасности России и Белоруссии.

Председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши, вице-премьер Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Варшава открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия.

«Если американцы попросят нас хранить в Польше своё ядерное оружие, мы будем открыты для этого. Это в значительной степени усилит устрашение Москвы», — сказал Качиньский.

Однако, как отметил политик, на текущий момент вопрос развёртывания атомного арсенала США на повестке дня не стоит. По его мнению, подобная инициатива должна исходить от Вашингтона. Сам же он считает, что в Восточной Европе имеет смысл расширить программу НАТО по совместному использованию ядерных вооружений.

Также Качиньский выступил за открытие командного центра НАТО в Польше и существенное увеличение американских войск в Европе, особенно на восточном фланге альянса.

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При этом аналитики полагают, что заявление Качиньского нельзя рассматривать как выражение личной точки зрения. С точки зрения ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского, это, по сути, трансляция официальной позиции Варшавы.

«Ярослав Качиньский — это глава правящей партии «Право и справедливость» и серый кардинал польской политики. Он оказывает принципиальное влияние на все политические процессы в Польше. Его мнение по любому вопросу здесь априори очень значимо. В этом интервью Качиньский ясно сказал, что Польша стремится разместить на своей территории больше американских войск и предоставить базы под ядерные вооружения США», — подчеркнул Неменский в интервью RT.

Москва неоднократно повторяла, что выступает категорически против размещения американского атомного арсенала в странах—членах НАТО, а также тренировок с союзниками США по его применению. Эти действия Россия рассматривает как нарушение ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).

«Я, правда, обращаю внимание на нашу многолетнюю постановку перед натовцами вопроса о том, что практика размещения на территории ряда неядерных по смыслу ДНЯО стран—членов НАТО американского ядерного оружия, не просто размещения, но и проведения тренировок с участием экипажей и техники, принадлежащих этим странам, как ядерное оружие применять, — вот эта практика, на наш взгляд, глубоко противоречит ДНЯО», — заявил в конце прошлого года в интервью агентству «Интерфакс» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Вероятный сценарий»

Опрошенные RT эксперты напоминают, что обсуждение идеи размещения ядерного оружия США в Польше началось задолго до спецоперации. Несколько лет назад рассматривалась возможность перебросить в Польшу атомные бомбы B-61, которые находятся на немецкой авиабазе Бюхель (земля Рейнланд-Пфальц). По сообщениям СМИ, там хранятся около 20 ядерных боеприпасов.

15 мая 2020 года о возможности переброски атомного арсенала из ФРГ в Польшу публично заявила посол Соединённых Штатов в Варшаве Джорджетт Мосбахер.

«Если Германия хочет сокращения ядерного потенциала и ослабления НАТО, то, возможно, Польша, которая платит все свои взносы, осознаёт риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить оружие у себя», — написала она в своём Twitter.

Знак «Военный объект, доступ запрещён» возле немецкой авиабазы Бюхель, где хранятся ядерные бомбы США

Gettyimages.ru

© Thomas Lohnes

До этого в ФРГ развернулась дискуссия о необходимости вывоза американских атомных бомб из страны. В 2019 году институт исследования общественного мнения Kantarпо провёл в Германии соцопрос, по результатам которого 86% респондентов высказались в поддержку запрета на нахождение ядерного оружия США в ФРГ.

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В июне 2020 года в Варшаве заявили, что переговоры о размещении атомного арсенала США не ведутся, но при этом не стали отвергать такую перспективу. Ранее схожую позицию в Польше заняли и по другому принципиальному вопросу — возможной дислокации американских ракет средней и дальности с ядерными боеголовками.

В ноябре прошлого года в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, то альянс найдёт для этого территории к востоку от ФРГ.

По словам Олега Неменского, с точки зрения НАТО Польша — наиболее «подходящая» страна для развёртывания американских ядерных боезарядов и их носителей. К тому же, польские элиты поддерживают такой сценарий. Сейчас, как полагает эксперт, Варшава рассчитывает воспользоваться обострением ситуации на Украине и добиться размещения атомного арсенала вне зависимости от решения ФРГ по авиабомбам в Бюхеле.

«Польша пытается использовать напряжённость в отношениях России и Запада для того, чтобы стать максимально милитаризированным государством и таким образом получить статус партнёра номер один США в регионе. Однако решающее значение в вопросе размещения ядерного оружия в Польше имеет позиция Соединённых Штатов», — пояснил Неменский.

Эксперт сомневается, что в ближайшее время Вашингтон пойдёт на переброску атомного арсенала в Польшу, так как не желает сейчас «до предела накалять отношения с Россией».

Иного взгляда на перспективу появления ядерных вооружений США придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В комментарии RT он счёл развёртывание в Польше американского атомного оружия «вполне вероятным сценарием развития ситуации». Как полагает аналитик, в республике могут быть размещены авиационные бомбы с ядерными боезарядами.

«Польша — это страна, которая непосредственно граничит с Россией. Появление здесь тактического ядерного оружия США и передача в случае кризисной ситуации польским ВВС американских ядерных бомб возможны. Это предусмотрено доктринальными документами НАТО и порядком использования тактического ядерного оружия. Здесь оно будет находиться под боком у России, поэтому всё это вполне вероятно», — рассуждает Коротченко.

В разговоре с RT полковник запаса РВСН Мирослав Морозов также допустил вероятность появления в Польше атомного арсенала США. Он считает, что гипотетически в республике могут быть развёрнуты разные типы тактического ядерного оружия: ракеты, авиабомбы, артиллерийские боеприпасы.

ЗРК Patriot в Польше

AFP

© JANEK SKARZYNSKI

Если события будут развиваться по такому сценарию, то следующим шагом США станет увеличение в Польше группировки комплексов ПВО-ПРО с целью прикрытия новых объектов военной инфраструктуры, полагает Морозов. По его прогнозу, американцы могут разместить в республике и новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) THAAD и Patriot.

«При этом радиолокационные станции THAAD могут применяться для целеуказания ракетам-перехватчикам типа SM-3. Они могут запускаться с объекта ПРО США Aegis Ashore в польском Редзикове. Противоракета SM-3 постоянно совершенствуется. Последняя версия уже может представлять определённую опасность для российского стратегического потенциала. Однако, учитывая расстояние до объектов ядерных сил РФ, принципиально новой угрозы от Польши в плане ПРО я всё же не вижу», — говорит Морозов.

«Бестолковые шаги»

Эксперты не исключают, что в случае размещения тактического ядерного оружия в Польше Россия может перебросить в Калининградскую область новые комплексы «Искандер», ракеты которых способны нести ядерные боезаряды.

Также РФ уже получила карт-бланш на развёртывание атомного арсенала в Белоруссии. Правда, по словам Морозова, положительное решение по этому вопросу потребует создания в союзной республике соответствующей инфраструктуры — баз Воздушных-космических сил и объектов постоянной дислокации Сухопутных войск РФ.

Напомним, о готовности к развёртыванию атомного арсенала России в конце ноября 2021 года в интервью РИА Новости заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссия предоставит для этого свою территорию, если в Польше появятся ядерные вооружения НАТО.

В середине февраля в ходе российско-белорусских стратегических учений «Союзная решимость» Лукашенко заявил, что атомный арсенал РФ появится в республике, если западные страны продолжат угрожать Минску и предпримут «бестолковые, глупые шаги».

Польские солдаты на совместных учения с США

AFP

© JANEK SKARZYNSKI

С точки зрения Олега Неменского, если США всё-таки разместят своё ядерное оружие в Польше, то ВС РФ будут вынуждены взять на прицел объекты хранения боезарядов и их носителей из-за угроз безопасности России и Белоруссии.

«Я не сомневаюсь, что Россия адекватно отреагирует на возможную милитаризацию Польши. Это могут быть как новые ракеты в Калининградской области, так и ядерное оружие в Белоруссии. Но такие шаги, конечно же, будут вынужденным решением. У меня складывается впечатление, что польские политики не осознают последствий своих слов и действий и считают допустимым играть в провокации», — заключил Неменский.