Генсек НАТО заявил о возможности размещения ядерного оружия к востоку от ФРГ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если Германия откажется от его размещения.
Генсек НАТО заявил о возможности размещения ядерного оружия к востоку от ФРГ
  • AP

Об этом генсек Североатлантического альянса сказал в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021, проходящей в Берлине.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на её территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада. 

Путин добавил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

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