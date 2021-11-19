Генсек НАТО заявил о возможности размещения ядерного оружия к востоку от ФРГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если Германия откажется от его размещения.

Об этом генсек Североатлантического альянса сказал в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021, проходящей в Берлине.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на её территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада.

Путин добавил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.