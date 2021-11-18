Путин заявил, что России нужны гарантии безопасности со стороны Запада

Россия должна добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД.

«Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий безопасности», — заявил Путин во время своего выступления, трансляцию которого вёл RT.

По его словам, снижение военно-политической напряжённости отвечает интересам не только России, но и мира в целом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

По его словам, российская сторона постоянно высказывает свои озабоченности по этому поводу и говорит о красных линиях, но при этом Москва понимает, что партнёры — «очень своеобразные» и «поверхностно относятся» к предостережениям.

10 ноября официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным».

В МИД России призвали Вашингтон и НАТО «трезво оценивать риски» в связи с военной активностью США в Черноморском регионе.