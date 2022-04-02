«Очередное проявление Доктрины Монро»: почему в США призвали лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ
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Посол России в Cоединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что американские сенаторы пытаются «посеять рознь» между РФ и странами Латинской Америки. Так Антонов прокомментировал призыв ряда законодателей в Соединённых Штатах лишить Москву статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).
«Подобная риторика — очередное проявление замшелой Доктрины Монро, в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — сказал дипломат.
По его словам, Россия призывает американских коллег перестать политизировать деятельность международных площадок, а также сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и «отказаться от самоутверждения за счёт русофобии».
Ранее, 31 марта, группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий выступила с инициативой лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Соответствующее предложение законодатели направили в письме госсекретарю Энтони Блинкену.
«Мы призываем администрацию Байдена совместно с государствами — членами Организации американских государств (ОАГ), придерживающимися схожих взглядов, лишить Россию статуса постоянного наблюдателя», — говорится в письме.
Несмотря на то что РФ получила статус постоянного наблюдателя при ОАГ почти 30 лет назад, сейчас необходимо переоценить взаимодействие российской стороны с этой организацией, уверены американские законодатели.
«Это решение (присвоить РФ статус наблюдателя. — RT) придало России международный престиж и отразило надежду организации на то, что страна преодолеет опыт более чем 70 лет коммунистического авторитаризма и займёт своё место среди других демократических и мирных государств. С тех пор ввиду усиления авторитаризма внутри России, её агрессии против Украины и ряда её соседей, а также предосудительной деятельности в нашем полушарии требуется переоценка взаимодействия России с ОАГ», — считают авторы инициативы.
Отметим, «агрессией» и «вторжением» в странах Запада принято называть военную спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины, начавшуюся 24 февраля.
- AP
«Очередной недружественный акт»
Призыв американских законодателей эксперты трактуют как очередную попытку Вашингтона изолировать РФ и нарастить своё влияние среди стран Организации американских государств.
«Соединённые Штаты издавна считают Северную и Южную Америку своей вотчиной, что явно прослеживается в Доктрине Монро. Так что инициатива сенаторов США — в духе американской политики в целом», — отметил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
Он также допустил, что, даже если администрация Байдена откликнется на призыв сенаторов и попробует надавить на страны ОАГ с целью лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации, эту идею вряд ли поддержат все государства — участники объединения.
«Против этого точно выступят Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай, которые воздержались при голосовании за резолюцию ОАГ по кризису на Украине. Ряд других стран — членов объединения также не намерены идти в русле американской политики. У России хорошие отношения со многими латиноамериканскими государствами. Например, Бразилия входит в БРИКС, Аргентина в последние годы активно развивает отношения с РФ», — говорит аналитик.
Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
«Призыв сенаторов США может подвигнуть Вашингтон к такого рода действиям, однако в Организации американских государств с этой идеей согласятся далеко не все. Со многими странами Латинской Америки у России достаточно тесные связи, в первую очередь с Бразилией и Аргентиной», — отметил аналитик в интервью RT.
- Встреча представителей стран Организации американских государств (ОАГ)
- Gettyimages.ru
Предложение американских законодателей он назвал «очередным недружественным актом» в отношении РФ.
«Такого рода инициативы не добавляют им авторитета. Их аргументы выглядят крайне странно и неубедительно даже с учётом национальных интересов США. Где Украина и где государства Латинской Америки? А с учётом тесных взаимоотношений РФ с целым рядом южноамериканских стран то, что РФ является наблюдателем при ОАГ, совершенно логично», — рассуждает Батюк.
«Звенья одной цепи»
Кроме того, аналитики напоминают, что призыв американских сенаторов лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ — далеко не первая попытка Вашингтона изолировать РФ от мирового сообщества.
Так, 22 марта советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга, что Соединённые Штаты могут обсудить с партнёрами возможность исключения России из G20. По его словам, российская сторона не может продолжать вести свою деятельность «в привычном режиме по части международных институтов и международного сообщества».
На следующий день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга отреагировал на эту идею. По его словам, РФ — важный член G20, «и ни у какого участника нет права лишать членства другое государство».
Позже, 24 марта, президент США Джо Байден ответил положительно на вопрос журналиста во время пресс-конференции, нужно ли исключить Россию из G20. При этом глава Белого дома признал, что это решение остаётся за странами «Большой двадцатки».
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «не смертельным» возможное исключение РФ из G20.
«Что касается формата «двадцатки», он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами (по их инициативе) в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдёт», — сказал Песков.
По словам Юрия Рогулёва, призывы в США исключить Россию из G20, а также письмо сенаторов относительно статуса постоянного наблюдателя России при ОАГ — «звенья одной цепи в попытках изолировать РФ от мирового сообщества». Как отметил эксперт, это нужно Вашингтону, чтобы беспрепятственно проводить свою антироссийскую политику по всему миру.
«США решили дисциплинировать своих союзников, вовлекли их в коллективные действия против РФ и продолжают это делать. Цель — изолировать Россию. Другое дело, что это невозможно в нынешней ситуации, поскольку многие страны готовы продолжать сотрудничать с РФ — как в Латинской Америке, так и в других регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский», — заключил Рогулёв.
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