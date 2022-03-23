«Девальвирует весь смысл G20»: как в США развивают риторику вокруг предложения исключить Россию из «группы двадцати»

Соединённые Штаты обсудят с партнёрами возможность исключения России из G20, заявили в Вашингтоне. США считают, что РФ не может больше в привычном режиме участвовать в международных институтах. В России уверены, что Вашингтону не удастся добиться исключения РФ из «группы двадцати», поскольку далеко не все страны G20 разделяют агрессивный курс США. В МИД КНР уже подчеркнули, что Россия — важный член G20 и ни у кого нет права лишать её членства. Ранее Польша призвала исключить РФ из «Большой двадцатки», предложив себя на место российской стороны. По мнению экспертов, Вашингтон при активном участии Варшавы будет пытаться воздействовать на другие страны, чтобы объявить бойкот России в рамках G20, однако многие члены «Большой двадцатки» не захотят следовать агрессивному курсу США.

США обсудят с партнёрами возможность исключения России из G20, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«По вопросу о G20 скажу следующее: мы считаем, что Россия не может продолжать вести свою деятельность в привычном режиме по части международных институтов и международного сообщества. Но что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы посоветоваться с нашими союзниками, партнёрами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — сообщил Салливан.

Слова советника главы Белого дома прокомментировали в России. Как отметил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии RT, G20 — это «не внутренний институт США». По его словам, Вашингтон не сможет добиться исключения России из «группы двадцати».

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«Чтобы исключить РФ из G20, нужно согласие всех остальных членов формата. Я не думаю, что у американцев получится уговорить всех об исключении России. Пусть не мечтают», — заявил он.

Джабаров также добавил, что «Большая двадцатка» — важная международная площадка, на которой страны могут напрямую высказать свою позицию.

«Думаю, что формат будет работать вне зависимости от мнения американцев. Если им что-то не нравится, пусть сами выходят из G20, будем работать без них», — сказал сенатор.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что разговоры США об исключении РФ из «Большой двадцатки» могут быть связаны «с давней привычкой США диктовать всем свою волю».

«Но такие форматы, как G20, тем и интересны, что партнёры, входящие в такого рода структуры и клубы, воспринимают друг друга как равных переговорщиков, интересуются и считаются с мнением друг друга, проясняют многие позиции, — отметил Новиков в беседе с RT. — Поэтому все участники должны быть сами заинтересованы в том, чтобы Россия, как и другие крупные державы, в этом формате оставалась».

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На идею об исключении России из G20 отреагировали и в МИД КНР. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь во время брифинга, Россия — важный член G20 «и ни у какого участника нет права лишать членства другое государство».

«G20 должна реализовывать подлинный мультилатерализм (многосторонний формат. — RT), укреплять сплочённость и сотрудничество, рука об руку противостоять возникающим трудностям в таких областях, как экономика, финансы, устойчивое развитие, вносить позитивный вклад в усиленное, экологичное, здоровое глобальное развитие», — сообщил официальный представитель МИД КНР.

Он также назвал G20 важной платформой международного экономического сотрудничества, включающей в себя главные экономики мира.

Польская инициатива

Напомним, с идеей исключить Россию из G20 выступила Варшава. Так, на прошлой неделе министр развития и технологий Польши Пётр Новак во время встречи с торговым представителем США Кэтрин Тай призвал лишить РФ членства в «группе двадцати».

«Сегодня для неё (России. — RT) места в G20 нет», — приводит его слова пресс-служба польского министерства.

В то же время Новак подчеркнул, что Варшава старается укрепить своё присутствие и участие в деятельности «Большой двадцатки».

«Место в G20 с полной ответственностью заслуживает Польша, будучи второй по счёту наиболее быстро развивающейся страной в мире», — считает он.

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О том, что Варшава готова заменить Москву в G20, заявил журналистам и глава МИД Польши Збигнев Рау. По его словам, этот вопрос «появляется в дискуссии» не только польской, но и международной.

В конце марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники оценивают, должна ли РФ оставаться в «Большой двадцатке».

Отмечалось, что Индонезии, которая в настоящее время возглавляет G20, «ясно дали понять», что присутствие РФ на предстоящих министерских встречах «будет весьма проблематичным для европейских стран».

Впрочем, как отметил официальный представитель одной из стран — членов G20 в Азии, «исключить Россию из G20 невозможно», если только Москва не примет такое решение самостоятельно.

«Процедуры лишения России членства в G20 просто не существует», — отметил он.

«Роль политического шакала»

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в ситуации вокруг членства России в G20 Польша играет «роль политического шакала».

«В данном случае она пытается выторговать себе место в рамках формата «Большой двадцатки» за счёт исключения более весомых стран. И выглядит это недостойно», — подчеркнул Новиков.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, со своей стороны, заметил, что Варшава хочет занять место Москвы везде, где только это можно представить, однако неадекватно оценивает свои возможности.

«Польше сначала нужно разобраться со своими проблемами. Это не та страна, которая может считать себя грандом в мировой экономике и политике. Черчилль не зря называл Польшу гиеной Европы. Всё, что плохо лежит, она готова прибрать к рукам», — заявил Джабаров.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Вашингтон при активном участии Варшавы будет пытаться воздействовать на другие страны, чтобы «объявить некий бойкот России» в рамках G20.

«Группа двадцати» — это клуб, где нет официального устава, как и правил вступления или исключения. Речь идёт лишь о договорённостях между странами. Штаты хотят изолировать РФ от других государств G20. Но США имеют сильное влияние далеко не на все страны данного формата. Многие государства не захотят следовать агрессивному курсу США и разрывать отношения с Россией, в том числе и через бойкот в рамках G20», — сказал аналитик в беседе с RT.

Рогулёв также отметил, что США такими мерами пытаются «зацепиться за своё утерянное лидерство и доминирование» в мире.

«Польша же на этом фоне пытается в мутной воде половить рыбу, занять и отвоевать себе место под солнцем, по крайней мере в Восточной Европе. Варшава проводит совершенно очевидный проамериканский политический курс», — сказал эксперт.

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Как заявил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, ни со стороны Польши, ни со стороны США крайне некорректно поднимать вопрос об исключении России из G20.

«Амбиции Варшавы кажутся на этот счёт просто смешными, поскольку G20 — это не объединение стран, которые нравятся Вашингтону. Это государства, которые по своему экономическому потенциалу составляют 20 ведущих экономик мира. Но «Большая двадцатка» — не вотчина Штатов. Россия такой же член формата, как и США, её экономика является одной из ключевых для мира. И гипотетическое исключение РФ за счёт бойкота девальвирует весь смысл G20», — заключил аналитик.