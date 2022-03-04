«Социальные обязательства будут выполнены»: парламент принял законы для поддержки россиян и экономики в условиях санкций

Госдума и Совет Федерации утвердили пакет законов, направленных на защиту экономики и россиян в условиях санкций. Власти собираются предоставить гражданам и бизнесу кредитные каникулы, приостановить плановые проверки предприятий и запустить новый этап амнистии капиталов. Кроме того, правительство сможет при необходимости оперативно принимать решения по индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. Как подчеркнули в Госдуме, власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами. В кабмине при этом предложили три варианта развития отношений с компаниями, желающими уйти из России: бизнес может остаться в стране, временно перейти под российское управление или объявить о банкротстве.

В пятницу, 4 марта, Государственная дума России приняла ряд законов для повышения устойчивости экономики и помощи гражданам в условиях зарубежных санкций. Позднее этот пакет документов одобрил Совет Федерации.

«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна. Эти вопросы на постоянном контроле президента», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно одобренным законам, правительство при необходимости сможет самостоятельно проводить дополнительную индексацию пенсий, прожиточного минимума и МРОТ. Одновременно предусматривается возможность введения моратория на проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также IT-компаний — до конца 2024-го.

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Также упрощается процедура закупки лекарств медицинскими организациями. Помимо этого, россияне и компании вновь получают право на кредитные каникулы, даже если уже использовали эту опцию в период пандемии.

«Заёмщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита», — отметили в Госдуме.

Кроме того, законы предусматривают запуск нового этапа амнистии капиталов. Теперь, в отличие от предыдущих раундов программы, предприниматели смогут легализовать в России наличные деньги, а также фьючерсы и опционы.

«Как мы видим, самые острые моменты начинают выходить на острую регуляторику. Это необходимо было сделать оперативно, тем самым минимизировав издержки россиян и бизнеса на фоне сложной геополитической ситуации. На следующей неделе будут обсуждаться новые меры, в частности выдача кредитов ниже ключевой ставки для торговой и экспортной отраслей», — отметил в разговоре с RT президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Деловой ультиматум

Тем временем в правительстве выступили с предупреждением в адрес иностранных компаний, желающих покинуть российский рынок. Как заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, взаимоотношения с таким бизнесом могут развиваться по трём сценариям.

«Первый — компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объёме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками», — рассказал Белоусов.

Согласно второму варианту, иностранные акционеры должны будут передать свою долю под управление российских партнёров, а позже смогут вернуться на рынок РФ. По словам Андрея Белоусова, правительство обсудило инициативу с предпринимателями, а некоторые инвесторы уже воспользовались данной возможностью.

Третий вариант подразумевает окончательное прекращение работы компании в России, закрытие производства и увольнение сотрудников. Правительство будет расценивать это как фактическое и умышленное банкротство.

«В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан», — подчеркнул Белоусов.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Как напомнил вице-премьер, российские власти на протяжении многих лет оказывали поддержку иностранным и совместным предприятиям в расчёте на углубление локализации и создание новых рабочих мест. Зампред кабмина подчеркнул, что меры правительства поддержат деловую активность в стране и позволят сохранить занятость.

«Нужно отметить, что большинство компаний не хотят уходить с рынка, но их вынуждают на это пойти санкции стран НАТО. На бизнес оказывается беспрецедентное давление, и предприятиям приходится идти на такие сложные шаги. Именно поэтому правительство предлагает несколько опций», — отметил Александр Калинин.

Как пояснил специалист, при первом варианте компании получают полную помощь государства для бесперебойной работы, а во втором случае лишь временно переходят под российское управление. Если бизнес всё же решается полностью уйти из РФ, он должен будет выполнить все обязательства перед работниками.

«В случае если компании откажутся от этих обязательств, то будет запущена процедура ускоренного банкротства и компания с оставшейся инфраструктурой перейдёт под российское управление, но уже принудительно. Сейчас бизнес должен будет выбрать, по какому пути лучше пойти», — добавил Калинин.

По его словам, если компания приостанавливает деятельность, она должна оплачивать сотрудникам простой в размере двух третьих от оклада. В случае длительного простоя компания добровольно переходит под внешнее управление или запускается процедура ускоренного банкротства, подчеркнул эксперт.

Разрушенный миф

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США, а также ряд других стран объявили о введении антироссийских ограничений. Рестрикции, в частности, коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций было решено отключить от системы SWIFT.

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Санкции также затронули поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Наряду с этим была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка и отменена сертификация газопровода «Северный поток — 2», а ЕС и США закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. На этом фоне целый ряд западных компаний объявили о прекращении работы в РФ.

«Приостановка деятельности компаний в России показывает полное разрушение западного мифа о полной независимости своего бизнеса. Раньше было много замечаний и претензий в адрес России, что бизнес в стране тесно связан с государством. Но оказалось, что на Западе он не просто связан, а зависим… Западная политика основывается на мифотворчестве, а оно сейчас понесло серьёзный урон», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ситуацию с уходом иностранных предприятий из России прокомментировал и Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, страна может понести определённые потери, но сумеет справиться с этим вызовом.