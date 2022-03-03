Санкционный бумеранг: как ограничения в отношении Москвы могут отразиться на экономике Европы

Цены на газ в Европе обновили исторический рекорд и впервые приблизились к $2300 за 1 тыс. кубометров. По словам экспертов, потребители в ЕС активно закупают топливо, поскольку опасаются прекращения поставок из России. В рамках санкционной политики в отношении Москвы Евросоюз заблокировал проект «Северный поток — 2». Между тем покупка газа у альтернативных поставщиков может обойтись гораздо дороже, что ударит по экономике стран региона, не исключают специалисты. Более того, уже объявленное отключение российских банков от SWIFT и уход европейских компаний из РФ приведёт к серьёзным убыткам для ЕС, уверены экономисты. Ситуацию может усугубить начинающийся в Европе новый миграционный кризис.

В четверг, 3 марта, цены на газ в Европе установили исторический рекорд. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась на 20% и впервые за всё время наблюдений достигала €199,99 за МВт⋅ч, или около $2286 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

За последние две недели газ в Европе подорожал более чем в два раза. По словам экспертов, такая динамика во многом связана с началом военных действий на территории Украины и введением целого ряда западных санкций в отношении Москвы.

«Есть риск снижения поставок топлива в ЕС по газотранспортной системе Украины. Также масла в огонь подлила информация о том, что «Газпром» остановил прокачку по газопроводу Ямал — Европа. Европейцы боятся сокращения поставок сырья из России и пытаются закупиться впрок, из-за чего и растёт цена», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го сообщил о начале спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других стран объявили о введении антироссийских ограничений. Рестрикции, в частности, коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций было решено отключить от системы SWIFT.

Санкции также затронули поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Помимо этого, ЕС и Штаты закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов, а ряд западных компаний объявили о прекращении своей работы в РФ. Наряду с этим была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка и отменена сертификация газопровода «Северный поток — 2».

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«Конечно, некоторые санкции стали для нас неожиданностью. Речь идёт, например, о заморозке части резервов, что, по сути, можно трактовать как воровство. Однако многие решения были вполне ожидаемы. Мы сейчас получаем серьёзный удар по финансовой системе, экономике и благосостоянию, но Россия выдержит. Вместе с тем ограничения бьют по интересам всех европейских стран, и в значительной степени Европа сейчас наказывает саму себя», — отметил в разговоре с RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Любопытно, что ещё 22 февраля, когда газ на европейском рынке торговался вблизи $850—930 за 1 тыс. куб. м, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал о рисках блокировки «Северного потока — 2» для ЕС и угрозе роста цен до $2000 за тысячу кубов. На Украине тем временем призывают Евросоюз вовсе отказаться от закупок газа и нефти у России. Однако, как объясняют эксперты, сейчас Европе особенно необходимы дополнительные объёмы энергосырья, поскольку в резервах стран региона наблюдается острая нехватка топлива.

«Европе нужно много импортного газа именно сейчас, потому что сырьё в подземных хранилищах практически закончилось. В настоящий момент Евросоюз ещё больше зависит от российского газа, чем даже месяц назад, а альтернативных поставщиков у ЕС нет. В качестве альтернативы можно было бы заменить газ на уголь или нефть, но и эти ресурсы идут в основном из России», — констатировал в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища стран Евросоюза суммарно заполнены менее чем на 28,7%. Наименьшими запасами топлива сегодня располагают Франция (21,64%) Нидерланды (20,89%), Болгария (20,29%), Бельгия (18,79%), Австрия (16,94%) и Хорватия (16,84%).

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На фоне рекордного повышения стоимости газа европейские страны сталкиваются и с ажиотажным удорожанием электроэнергии. Так, например, во Франции и Германии с начала 2022 года цены выросли примерно в четыре раза — до €359 и €364 за МВт⋅ч соответственно, свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

Также в государствах еврозоны наблюдается общий рост потребительских цен. По предварительным подсчётам Евростата, в феврале уровень годовой инфляции в странах региона достиг 5,8% — максимального значения за всю историю.

«Сырьё играет значимую роль в ценообразовании всех продуктов. По мере удорожания топлива у компаний увеличиваются расходы не только на тепло и электроэнергию, но и на логистику. Поэтому наблюдаемое повышение котировок нефти и газа неизбежно приводит к росту всех цен в Европе», — объяснил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, в нынешних условиях с серьёзными трудностями рискует столкнуться Германия. Возможное сокращение поставок топлива из России может ударить, например, по химической промышленности страны. Предприятиям придётся искать других поставщиков, а это потребует времени. Между тем стоимость производимой продукции будет заметно расти, и товары уже не смогут конкурировать на международном рынке, предположил Оленченко.

«Вслед за этим может замедлиться рост ВВП Германии, а ФРГ, как известно, является основным донором Евросоюза. На долю страны приходится около 21,3% в экономике ЕС, и большинство государств объединения сегодня являются потребителями тех средств, которые поступают из Германии, Франции и Италии. Сокращение немецкой доли соответственно приведёт к уменьшению субсидий для небольших стран ЕС, таких как государства Балтии», — добавил Оленченко.

«Равносильно выстрелу в ногу»

В 2021 году почти 40% потребляемого в Евросоюзе газа пришлось на долю именно российского топлива. Такие данные 3 марта представило Международное энергетическое агентство (МЭА).

В организации уже разработали план по снижению зависимости ЕС от газа из России. Например, МЭА предлагает Европе отказаться от новых контрактов с «Газпромом» и в качестве альтернативы нарастить закупки у Азербайджана и Норвегии. Помимо этого, в агентстве считают необходимым ускорить замену газовых котлов в домах на тепловые насосы, а также наращивать мощности солнечной и ветровой электроэнергии. В то же время рядовых европейцев призывают понизить температуру отопления помещений на 1 °С.

Как полагают в МЭА, уже в текущем году эти инициативы позволят ЕС сократить импорт газа из России более чем на треть, а при дополнительных мерах — на 50%. Вместе с тем такое решение приведёт к серьёзным финансовым потерям для Евросоюза, уверен директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Я сомневаюсь, что Европа сможет полностью заменить российский газ. Конечно, они могут попробовать сократить поставки на 50% или даже на 70%, но только при очень высоких затратах. Покупка топлива у альтернативных поставщиков обойдётся гораздо дороже, чем у России. То есть на такой шаг можно пойти только за счёт экономических убытков, что равносильно выстрелу в ногу», — отметил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, отказ от российских энергоресурсов может привести к экономическому спаду в Европе.

«В данном случае стоит говорить даже не о высокой инфляции, а именно о рецессии. Исключение России из списка поставщиков энергоресурсов приведёт к росту цен на нефть до $150 за баррель и закреплению стоимости газа стабильно выше $2000 за 1 тыс. кубометров. Это, в свою очередь, вполне конкретный риск экономического спада для ЕС», — считает Абрамов.

Деловой отход

По мнению экспертов, серьёзный обоюдный урон ЕС и Москве может нанести отключение российских банков от системы SWIFT. Напомним, с помощью платформы контрагенты отправляют друг другу уведомления о платежах, что позволяет оперативно проводить расчёты за товары и услуги. Отсутствие такого механизма может замедлить торговлю, уверен Владимир Оленченко.

«Отключение от SWIFT приведёт к замедлению банковских операций и оборота денег, а следовательно — к торможению экономических процессов и сокращению производства товаров. Это всё произойдёт не в один день, но цикл уже можно считать начатым. Видимо, нынешнее политическое руководство ЕС несвободно в своих решениях. А если и свободно, то недальновидно», — считает эксперт.

Отметим, что в 2021 году объём товарооборота между Россией и Евросоюзом превысил $283 млрд. На сегодняшний день ЕС является крупнейшим торговым партнёром Москвы. В свою очередь, Россия входит в пятёрку главных внешнеторговых партнёров объединения. Об этом свидетельствуют данные Евростата и Федеральной таможенной службы.

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Аналитики отмечают, что уход целого ряда европейских компаний с российского рынка приведёт к дополнительным убыткам для предприятий ЕС. По мнению Александра Абрамова, в настоящий момент бизнес действует спонтанно и принимает не до конца просчитанные решения. Впрочем, по мере стабилизации обстановки компании начнут возвращаться, поскольку не захотят терять прибыль, предполагает специалист.

«Европа, конечно, может пережить такие потери, но в этом случае существенно ухудшатся параметры работы европейских компаний в автомобилестроении, энергостроении и других сферах. Дополнительно замедлится рост экономики, а предприятиям потребуется финансовая поддержка», — добавил Абрамов.

По мнению Владимира Оленченко, сегодня действия европейских компаний разрушают миф о независимости западного бизнеса. Это, в свою очередь, подрывает к ним доверие на мировом рынке и одновременно бьёт по имиджу, считает специалист.

«Раньше было много замечаний и претензий в адрес России, что бизнес в стране тесно связан с государством. Но оказалось, что на Западе он не просто связан, а зависим. Своим массовым уходом с российского рынка компании демонстрируют почти армейскую дисциплину. Западная политика основывается на мифотворчестве, а оно сейчас понесло серьёзный урон», — подчеркнул Оленченко.

Любопытно, что опасность антироссийских санкций для экономики Европы признают и сами власти ЕС. Об этом, в частности, 1 марта заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я прекрасно понимаю, что эти санкции ударят и по нашей экономике тоже. Я это знаю. Мы жили два года в условиях пандемии и сейчас очень надеялись заняться экономикой и социальной сферой. Однако я уверена, что европейцы прекрасно понимают, что нам нужно противостоять этой агрессии. Да, защита нашей свободы будет иметь цену. Но это решающий момент, и эту цену мы готовы заплатить», — подчёркивала глава ЕК.

Маршрут перестроен

Как отмечают эксперты, на фоне возникших экономических угроз из-за санкций против России Европа вновь сталкивается с проблемой беженцев. По последним оценкам ООН, за неделю количество граждан, уехавших из Украины в соседние страны, составило 1 млн человек.

«В 2015—2016 года мы уже видели массовый заход беженцев в Европу. Тогда их число оценивалось в 2—2,5 млн, и для ЕС это рассматривалось как катастрофа. В результате возникли большие сложности в отношениях между странами объединения. Сейчас можно ожидать похожих проблем, хоть и в меньшем объёме», — отметил Владимир Оленченко.

РИА Новости

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По словам Анатолия Аксакова, вызовом для ЕС станет и закрытие воздушного пространства России. Операторы будут вынуждены строить маршруты в облёт страны, что приведёт к дополнительным издержкам для компаний и пассажиров.

«Такие полёты будут бить по карманам европейских налогоплательщиков. Одновременно с этим бизнес ЕС будет нести убытки от прекращения сотрудничества с нами, а высокие цены на газ — бить по благосостоянию граждан и экономике. Как только европейцы ощутят на себе обратный эффект от санкций, они могут быстро пересмотреть своё отношение к действующей власти», — заключил Аксаков.