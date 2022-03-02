С 12 марта: Евросоюз заявил об отключении семи российских банков от SWIFT

Страны Евросоюза объявили о планах отключить семь российских банков от международной системы SWIFT. Предполагается, что ограничение вступит в силу уже 12 марта. Такое решение ЕС принял в качестве санкционной меры в ответ на проведение Москвой военной спецоперации по защите Донбасса. По мнению экспертов, рестрикции могут замедлить торговлю в России, но при этом нанесут и серьёзный урон мировой экономике. Вместе с тем подпавшие под санкции банки смогут проводить операции через альтернативные системы, считают эксперты. Так, на сегодняшний день в стране уже работает собственный аналог SWIFT.

В среду, 2 марта, Европейский союз объявил о планах отключить семь российских банков от международной системы SWIFT. Под рестрикции, в частности, попали ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Просмвязьбанк, Совкомбанк и «ВЭБ.РФ». Об этом говорится в сообщении в официальном журнале документов ЕС.

«С 12 марта 2022 года запрещается предоставлять специализированные услуги обмена финансовыми сообщениями, используемые для обмена финансовыми данными», — отмечается в документе.

Напомним, что ещё 27 февраля США совместно с Еврокомиссией, Францией, Германией, Италией, Великобританией и Канадой объявили о введении новых антироссийских санкций. В качестве одной из ограничительных мер значилось в том числе отключение некоторых российских банков от SWIFT. На Западе неоднократно отмечали, что рестрикции применяются в качестве инструмента давления на Москву в связи с военной операцией России на Украине.

Отметим, что система SWIFT была создана ещё в 1973 году и сформировала единые стандарты для проведения денежных операций. В настоящий момент платформой пользуются свыше 11 тыс. кредитно-финансовых организаций более чем в 215 странах мира. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платёжные поручения на сумму $6 трлн.

«С помощью системы контрагенты отправляют друг другу уведомления о платежах. То есть платформа позволяет быстро связаться двум сторонам и оперативно провести сделку. На сегодняшний день считается, что это один из наиболее надёжных инструментов для проведения международных расчётов», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

В результате отключения от SWIFT подпавшие под санкции банки не смогут оперативно сообщать своим партнёрам о проведении платежей. Такое положение дел рискует не только затормозить торговлю в России, но и ударить по всей мировой экономике, считают специалисты.

«Россия является одним из ключевых торговых партнёров Запада, особенно в энергетической сфере. Поэтому столь радикальные санкционные шаги могут нанести серьёзный урон глобальной торговле и ослабить деловую активность в мире. При этом полномасштабное отключение России от SWIFT будет означать пересечение красной линии, за которой может начаться новый мировой экономический кризис», — отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Отметим, что впервые предложения отключить Москву от SWIFT были озвучены Западом ещё в 2014 году на фоне крымских событий. Тогда Центральный банк страны занялся разработкой российского аналога международной платформы и запустил систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Как отмечают в ЦБ, на сегодняшний день СПФС гарантирует передачу платёжных поручений внутри страны «при любом сценарии развития событий». Сейчас в системе зарегистрирован 331 участник. Помимо российских банков, к платформе подключены финансовые организации из Армении, Абхазии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Швейцарии и Южной Осетии.

«В своё время похожую систему расчётов использовал Евросоюз во взаимоотношениях с отключённым от SWIFT Ираном. Аналогичная платформа уже разработана и в Китае. Она пока заточена в основном на внутренний рынок, но по мере роста контрагентов может выйти на внешний. Поэтому альтернативные каналы для сотрудничества присутствуют в достатке», — отметил Абрамов.

Кроме того, по словам эксперта, Россия продолжит проводить сделки в системе SWIFT через не подпавшие под санкции банки. При этом оказавшиеся под ограничениями организации могут уже сейчас договориться с доверенными иностранными партнёрами об альтернативных инструментах связи, не исключил эксперт.

«В то же время на россиянах отключение от SWIFT никак не отразится. Центробанк принял для этого превентивные меры, поэтому перебоев с платежами внутри страны не возникнет в любом случае», — добавил Абрамов.

Похожую точку зрения выразил и Никита Масленников. Эксперт напомнил о наличии в России системы быстрых платежей, а также национальной системы платёжных карт. По словам эксперта, за счёт платформ всё расчёты на территории России можно проводить «совершенно спокойно».