«Операции внутри страны продолжат работать»: как отключение банков от Visa и Mastercard может сказаться на россиянах

Международная платёжная система Mastercard собирается отключить от своей сети некоторые российские банки. Такое решение компания приняла в связи с постановлениями США и других стран о санкциях в отношении Москвы. Аналогичный шаг сейчас рассматривает и Visa. Попавшие под рестрикции банки больше не смогут выпускать карты обеих платёжных систем, а клиентам нельзя будет оплачивать покупки за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах. Вместе с тем все операции внутри России по-прежнему будут доступны для граждан и компаний в полном объёме, утверждают специалисты.

Международная платёжная система Mastercard решила заблокировать доступ к своей сети некоторым российским организациям. Об этом во вторник, 1 марта, заявил генеральный директор компании Майкл Мибах.

«С учётом постановлений о санкциях доступ к платёжной сети Mastercard для ряда финансовых учреждений был заблокирован. В предстоящие дни мы продолжим работать с регулирующими органами, чтобы в полной мере выполнять обязательства, связанные с соблюдением требований, по мере их изменения», — сообщил глава компании.

К соблюдению санкционного режима против России готовится и международная платёжная система Visa. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

«Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова к соблюдению дополнительных ограничивающих мер, которые могут быть введены», — говорится в сообщении.

Предполагается, что попавшие под санкции российские банки больше не будут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока уже действующих. Кроме того, держатели карт этих платёжных систем не смогут расплачиваться за границей, переводить деньги за рубеж и оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах.

В то же время все операции внутри России по-прежнему будут доступны. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК).

«По картам международных платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платёжных карт как обычно. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны», — подчеркнули в НСПК.

В организации добавили, что клиенты банков, попавших под санкции, не смогут оплачивать покупки с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay. Тем не менее стандартная контактная или бесконтактная оплата по картам этих кредитных организаций доступна в полном объёме на территории России.

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Ранее на фоне начала российской военной спецоперации на Украине США вместе с союзниками объявили о введении целого ряда ограничений в отношении Москвы. Рестрикции в основном затронули банковский сектор.

В частности, под санкциями США оказался Сбербанк. В течение месяца все финансовые учреждения Штатов должны будут закрыть корреспондентские счета в организации и в дальнейшем отклонять любые транзакции с участием банка. Все платежи Сбербанка в долларах, которые он попытается провести для своих клиентов, также должны быть отклонены при попадании в американские банки.

Кроме того, власти США запретили Сбербанку привлекать деньги на американском рынке капитала. Аналогичное ограничение было решено ввести в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка.

Помимо этого, США ввели так называемые блокирующие санкции в отношении ВТБ, Промсвязьбанка, ФК «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка. Американским компаниям запретят работать с этими организациями, а их активы в США будут заморожены.

Также страны Запада объявили о планах отключить несколько российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Впрочем, итоговый список организаций, подпадающих под эти ограничения, ещё официально не был представлен.

«Ситуация будет оставаться в подвешенном состоянии, пока SWIFT не получит юридические инструкции. Скорее всего, будут затронуты те банки, которые уже находятся под блокирующими санкциями. Сначала их отключат от SWIFT, а потом автоматически — от платёжных систем», — предположил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Вместе с тем, как подчеркнул эксперт, Запад технически не может запретить использование карт Visa или Mastercard на территории России. На этом фоне все платежи и расчёты граждан и юрлиц в стране не пострадают, заверил эксперт.

«Подобное развитие событий было ожидаемым, поэтому ещё после крымских событий 2014 года Банк России начал активно работать в данном направлении. Сейчас с точки зрения платежей, расчётов и переводов наша банковская система, финансовый рынок и граждане практически полностью защищены», — подчеркнул Масленников.

Напомним, что в 2016 году в России началась выдача карт платёжной системы МИР. По последним данным Центробанка, в стране уже выпущено более 108 млн таких карт, а на их долю приходится 25,2% всех операций по картам.

«Все операции по картам платёжной системы МИР доступны клиентам банков в полном объёме. Держатели карт платёжной системы МИР также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе ОС Android, которые поддерживают NFC-технологию. Сегодня к нему можно подключить карты МИР более 80 российских банков, включая крупнейшие», — отметили в НСПК.