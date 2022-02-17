В шаге от сотни: цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $99 за баррель

Нефть российского сорта Urals впервые с сентября 2014 года подорожала до $99 за баррель. Одной из причин роста цен эксперты называют усиление геополитических рисков. Участников рынка настораживает обострение отношений между Россией и Западом в связи с ситуацией вокруг Украины. Потребители опасаются возможных перебоев в поставках углеводородов, поэтому стремятся нарастить закупки. Помимо этого, влияние на котировки оказывает растущий дефицит на мировом рынке нефти. Как в текущих условиях может измениться стоимость барреля Urals в ближайшее время — в материале RT.

Цена нефти российской марки Urals достигла самого высокого уровня за более чем семь лет. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщило аналитическое агентство Argus.

По данным компании, накануне стоимость сырья в Средиземноморье поднялась до $99,14 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в сентябре 2014 года. Как объяснили специалисты, российский сорт нефти подорожал вслед за ростом мировых цен на углеводороды.

«Мировые котировки повышаются в условиях высокой геополитической напряжённости в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса», — отметили в агентстве.

Во многом на стоимости нефти сказывается обострение отношений между РФ и Западом, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, на фоне усиления геополитических рисков спрос на сырьё российского производства значительно вырос за последнее время.

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Отметим, что с 2021 года в западных СМИ и определённых политических кругах США и Европы циркулирует информация о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Ряд государств пригрозили Москве ограничительными мерами в случае подобного развития событий, однако в России на разных уровнях неоднократно опровергали существование каких-либо агрессивных планов в отношении Киева.

«Тем не менее в сложившейся ситуации игроки рынка начинают паниковать. Одна только угроза новых санкций в отношении России вынуждает потребителей закупать наше сырьё впрок, что и приводит к росту цен», — пояснил Юшков.

Кроме того, по мнению специалиста, наблюдаемое повышение котировок может быть связано с особенностями состава российской нефти. Так, для сырья марки Urals характерно высокое содержание серы, в то время как, например, эталонная Brent или американская WTI считаются более лёгкими сортами.

«Urals популярна в Европе, так как под неё заточены многие местные нефтеперерабатывающие заводы. Также наша нефть востребована в США. Ещё в 2019 году Вашингтон запретил своим компаниям покупать венесуэльское сырьё, которое по характеристикам очень схоже с российским. В итоге американские предприятия перешли на Urals, и сейчас США выступают одним из ключевых покупателей нефти у России», — добавил Юшков.

Дефицитный период

Вместе с тем главной причиной удорожания сырья в мире по-прежнему остаётся растущий дефицит на мировом рынке углеводородов. Об этом RT рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«В последние годы мы видим низкий объём инвестирования в разведку и бурение, в том числе из-за усиления зелёной повестки. Между тем потребление нефти ещё далеко от своего пика», — подчеркнул Брагин.

На фоне восстановления мировой экономики от последствий пандемии потребление топлива уверенно растёт в большинстве стран. Так, согласно прогнозу ОПЕК, в 2022 году глобальный спрос на нефть может даже превысить показатели докризисного 2019-го и составить 100,8 млн баррелей в сутки.

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В текущих условиях крупные страны — экспортёры нефти пытаются наращивать добычу углеводородов. Так, в начале февраля участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить производство сырья с марта дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, этих объёмов по-прежнему не хватает для покрытия глобальной нехватки сырья, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Добыча нефти странами ОПЕК+ растёт медленнее, чем ожидалось. По последним оценкам, в январе альянс добывал нефти на 900 тыс. баррелей в сутки меньше целевого уровня. При этом в декабре отставание от плана составляло только 790 тыс. баррелей в день», — рассказал Потавин в комментарии RT.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

Бонус для бюджета

Опрошенные RT аналитики высоко оценивают вероятность дальнейшего роста нефтяных цен выше $100 за баррель. Такое положение дел позволит быстрее пополнять бюджет и резервы России, констатируют эксперты.

На 2022 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $44,2 за баррель. В рамках бюджетного правила, если стоимость сырья опускается ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же цены на рынке поднимаются выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

Согласно оценке Министерства финансов России, в текущем году доходы бюджета могут оказаться выше запланированных значений. В результате, как полагает Игорь Юшков, власти смогут направить больше средств на борьбу с последствиями пандемии и другие государственные нужды.