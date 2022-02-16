«Касается около 2,6 млн человек»: Госдума приняла закон об индексации пенсий военных на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6% с 1 января 2022 года. По оценке властей, инициатива должна коснуться порядка 2,6 млн человек. Предполагается, что повышенные пенсии военнослужащие получат уже в марте вместе с надбавкой за январь и февраль. Всего на эти цели в текущем году планируется направить из бюджета 63 млрд рублей.

В среду, 16 февраля, Государственная дума во всех трёх чтениях поддержала правительственный законопроект об увеличении размера пенсий военнослужащих. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2022 году выплаты будут увеличены на 8,6%, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что изначально в 2022 году выплаты военным пенсионерам в России планировалось повысить с 1 октября на 4%. Однако это значение оказалось вдвое ниже реальной инфляции, которая по итогам 2021-го составила около 8,4%.

На этом фоне в январе Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты опережающими темпами и раньше обозначенных сроков. Соответствующий проект закона кабмин представил 10 февраля.

Повышенные пенсии военнослужащие смогут получить уже в марте. Также им будут представлены денежные компенсации к январской и февральской выплатам. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Всего на эти цели из бюджета в 2022 году планируется выделить порядка 63 млрд рублей. Это существенная сумма, но мы социальное государство, поэтому должны направить все усилия на защиту наших пенсионеров, включая военных. Это наш долг», — подчеркнула Бессараб.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Напомним, 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий гражданским пенсионерам на 8,6%. В результате средний по стране размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам вырос почти до 19 тыс. рублей, а фиксированная сумма — до 6,6 тыс. рублей.

«Закон также имел обратную силу: проиндексированные на 8,6% пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Помимо этого, в феврале с учётом фактической инфляции за 2021 год (на 8,4%) в России были проиндексированы материнский капитал, а также ряд других социальных выплат, пособий и компенсаций. Речь идёт о материальной поддержке семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве, а также ветеранов.

Также по теме Плановая прибавка: как изменится размер социальных выплат в России с 1 февраля С 1 февраля 2022 года в России повышается размер материнского капитала — до 524,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 693,1 тыс. рублей...

Кроме того, с 1 января по поручению президента на 8,6% выросли МРОТ и прожиточный минимум — до 13,9 тыс. и 12,7 тыс. рублей соответственно. По оценкам властей, инициатива должна привести к увеличению зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян.

Индексация выплат должна частично компенсировать гражданам высокую инфляцию и тем самым поддержать реальные располагаемые доходы россиян. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, действия властей позволяют увеличить платёжеспособность населения, что должно позитивно отразиться на экономике в целом.

«Люди начинают активнее покупать товары и услуги, в результате чего растёт потребительский спрос, а предприятия наращивают выпуск. Таким образом, бизнес получает больше прибыли и может увеличивать зарплаты сотрудникам. Одновременно растёт налогооблагаемая база, а значит, пополняется бюджет, есть возможность помогать социально незащищённым слоям населения», — объяснил Остапкович.

Отметим, что в начале февраля инфляция в России дополнительно ускорилась и достигла 8,8% в годовом выражении. Для сдерживания роста цен в настоящий момент Центробанк продолжает повышать ключевую ставку. Тем не менее, если инфляция продолжит оставаться высокой, власти могут инициировать дополнительные меры поддержки граждан, считает Георгий Остапкович. Похожую точку зрения выразила и Светлана Бессараб.

«Мы и дальше будем регулировать этот вопрос в ручном режиме. Нам важно, чтобы незащищённые категории населения смогли сохранить привычный образ жизни и не экономить на отдыхе, питании, лекарствах и других необходимых вещах», — заключила депутат.