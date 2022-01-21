«Выше инфляции за прошлый год»: Путин поручил проиндексировать пенсии военных на 8,6%

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года. По словам главы государства, инициатива коснётся 2,6 млн человек. Президент поручил правительству в ближайшее время обеспечить начисление средств, а также пересчитать уже полученные январские выплаты.

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно увеличить размер пенсий военнослужащих в 2022 году. Об этом глава государства заявил в пятницу, 21 января, на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

«Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход», — отметил российский лидер.

По его словам, индексация затронет в общей сложности 2,6 млн человек. Речь идёт о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

Как напомнил Владимир Путин, изначально предполагалось, что в 2022 году пенсии военных в России будут повышены с 1 октября на 4%. Впрочем, значение оказалось вдвое ниже реальной инфляции, которая по итогам 2021-го составила 8,4%. На этом фоне президент поручил правительству проиндексировать выплаты опережающими темпами с 1 января.

«Прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», — подчеркнул Путин.

© Kremlin.ru

На индексацию пенсий военнослужащим правительство может направить порядка 60—70 млрд рублей. Такое предположение в интервью RT сделала заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова. По её словам, с учётом значительной разницы по званиям средний размер выплаты увеличится примерно до 30—31 тыс. рублей.

«Логично, что власти решили проиндексировать пенсии военным пенсионерам уже сейчас и не дожидаться октября. К этому времени прошло бы уже девять месяцев с тех пор, как инфляция достигла 8,4%, притом что цены по-прежнему продолжают расти. Поэтому решение выглядит правильным», — подчеркнула Елена Егорова.

Отметим, что накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий гражданским пенсионерам. В результате средний размер страховой выплаты по старости неработающим россиянам составит около 19 тыс. рублей. Всего индексация должна коснуться 30,8 млн человек.

Также по теме «Социальный манёвр»: Госдума утвердила индексацию пенсий на 8,6% в 2022 году Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России выше уровня инфляции — на 8,6%. В результате...

Действия властей позволят ослабить финансовую нагрузку на пенсионеров в период высокой инфляции, а также положительно отразятся на экономике. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Как объяснил специалист, повышение выплат позитивно влияет на уровень потребления в стране. Так, в большинстве случаев после получения прибавки люди, в особенности с невысокими доходами, стремятся потратить средства на товары и услуги, а не откладывать. Таким образом, деньги попадают в экономику и способствуют росту ВВП страны, отметил Миронов.

«При этом российские пенсионеры, как показывают различные исследования, склонны больше покупать отечественной продукции, а не импортной, как более молодое население. Это тоже играет в пользу роста производства. В итоге поддерживать пенсионеров правительству выгодно и с экономической точки зрения, так как выплаты возвращаются в оборот», — добавил специалист.

Кроме того, по словам Валерия Миронова, в настоящий момент все выплаты сразу начисляются на карту пенсионерам без дополнительных справок. Это, в свою очередь, позволяет сделать поддержку более адресной и прозрачной как для получателей, так и для регулятора, который может отследить операцию, подчеркнул экономист.

Помимо повышения пенсий, с 1 января 2022 года в России на 8,6% были увеличены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум — до 13 890 и 12 654 рублей соответственно. Предполагается, что инициатива приведёт к росту зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян, а на её реализацию власти направят 30 млрд рублей.

Кроме того, уже с 1 февраля с учётом фактической инфляции в России должен быть увеличен размер материнского капитала. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Минтруда, сумма выплаты на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей. Если семье уже были выплачены деньги за первенца, при появлении второго ребёнка начислят 168,6 тыс. рублей.