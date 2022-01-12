«Выше инфляции»: Путин предложил проиндексировать пенсии в России на 8,6%

Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии в России выше инфляции — на 8,6%. Как подчеркнул глава государства, инициатива должна затронуть миллионы граждан, поэтому правительству необходимо в ближайшее время принять соответствующие решения. В Госдуме ожидают, что выплаты будут дополнительно увеличены задним числом с 1 января текущего года. По словам экспертов, действия властей позволят компенсировать пенсионерам инфляционные потери. При этом специалисты не исключают возможности введения новых единовременных выплат в 2022 году.

Президент России Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить размер пенсии на 8,6%. С такой инициативой глава государства обратился к правительству во время совещания в среду, 12 января.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю… проиндексировать пенсии чуть выше инфляции», — заявил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, вопрос носит социальный характер и касается миллионов граждан. На этом фоне президент поручил членам кабмина «в самое ближайшее время» провести необходимые процедуры и принять решение.

Согласно предварительной оценке Росстата, в 2021-м годовая инфляция в России достигла максимального уровня за последние шесть лет и составила около 8,4%. Между тем с 1 января 2022-го пенсии в России были проиндексированы только на 5,9%.

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«Дело в том, что изначально индексация была привязана к прогнозу по инфляции, который был сделан ещё в середине 2021 года. Тогда ожидалось, что темпы роста цен будут в диапазоне 5,7—6,2%. В конечном итоге показатель в силу ряда причин оказался выше ожиданий, поэтому власти приняли решение о дополнительной индексации», — объяснил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Согласно данным правительства, сейчас с учётом индексации на 5,9% средняя сумма выплаты по старости неработающим гражданам составляет 18 521 рубль. Между тем за счёт поручения президента показатель может вырасти до 18 984 рублей. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

По его словам, в текущем году на дополнительное повышение выплат власти планируют направить 170 млрд рублей. Как ожидается, индексация затронет 30,8 млн неработающих россиян.

Отметим, что фиксированная выплата к страховой пенсии в настоящий момент установлена на уровне 6401 рубль. После индексации значение должно превысить 6560 рублей, отметил Масленников.

«Индексация должна отчасти компенсировать пенсионерам накопленные инфляционные потери. При этом ситуация с ростом цен по-прежнему остаётся неопределённой, поэтому я не исключаю, что где-то в середине года власти могут вновь инициировать единовременные выплаты, как уже было в 2021-м. Напомню, тогда пенсионеры получили по 10 тыс. рублей», — добавил специалист.

Похожей точки зрения придерживается и заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова. Как рассказала эксперт в беседе с RT, во время пандемии коронавируса пенсионеры стали одной из наиболее уязвимых категорий граждан.

«Они оказались не очень защищёнными перед лицом всей этой ситуации. Конечно, индексация выше, чем было запланировано, будет им весьма кстати. Пенсионеры смогут потратить средства как на продукты питания, так и на лекарства, что сейчас особенно важно», — добавила Егорова.

Как предположил в среду глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пенсии могут быть проиндексированы задним числом, с 1 января 2022 года. При этом для реализации инициативы может быть использовано несколько механизмов, считает парламентарий.

«Либо поправкой ко второму чтению к тем законам, которые регулируют пенсионное законодательство, принятые ранее в первом чтении. В комитете они есть. Либо отдельным законопроектом, но это будет дольше», — приводит ТАСС слова Нилова.

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции президент Владимир Путин заявлял ещё в ноябре 2021 года. По его словам, власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».

Одновременно глава государства поручил дополнительно проиндексировать и ряд других социальных выплат. Так, с 1 января 2022-го в России уже были повышены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — на 8,6%. Более того, с 1 февраля с учётом фактической инфляции планируется увеличить размер материнского капитала.

«Если говорить о пользе для экономики, то инициативы властей, естественно, направлены на поддержку реальных доходов населения. За счёт этого можно обеспечить рост потребительского спроса, что в дальнейшем позитивно скажется на деловой активности в целом. При этом у государства есть ресурсы для этой индексации, поэтому решения не будут критичными для бюджета и финансового планирования в течение года», — заключил Никита Масленников.