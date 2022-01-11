«Сохраняет свою актуальность»: в Кремле рассказали о намерении проиндексировать пенсии по фактической инфляции

В Кремле рассчитывают, что решение о дополнительной индексации пенсий в России будет принято в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, позиция Владимира Путина по этому вопросу остаётся неизменной. Ранее на фоне роста потребительских цен в стране глава государства распорядился проиндексировать пенсии по фактической инфляции. 1 января выплаты были проиндексированы на 5,9%, без учёта фактической инфляции. Вопрос дополнительной индексации депутаты Госдумы планируют рассмотреть уже на первых в 2022 году парламентских слушаниях. При этом власти изучают несколько вариантов решения поставленной задачи.

В Кремле надеются на скорое принятие решения о дополнительной индексации пенсий в России, позиция Владимира Путина по этому вопросу остаётся в силе. Об этом во вторник, 11 января, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», — рассказал Песков.

Отметим, что с 1 января 2022 года размер страховой пенсии в России увеличился на 5,9%. Согласно оценке правительства, средняя сумма выплаты по старости неработающим гражданам теперь составляет 18 521 рубль. При этом фиксированная выплата к страховой пенсии с учётом индексации на 5,9% установлена на уровне 6401 рубль.

Выплаты были увеличены в соответствии с принятым ранее законом о бюджете Пенсионного фонда. Между тем уровень проведённой индексации оказался ниже реальной инфляции. Так, по предварительным оценкам Росстата, в 2021 году темпы роста потребительских цен в стране составили около 8,4%.

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«Это чисто методологический вопрос. При подготовке индексации всегда учитывают инфляцию за предыдущий год. Во время принятия бюджета на 2022-й было предусмотрено повышение пенсий примерно на 5%, потому что на тот момент именно такой прогноз по инфляции в 2021 году ставил Центробанк. Однако на фоне продолжающихся последствий пандемии инфляция выросла выше ожиданий», — объяснил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции президент России Владимир Путин заявлял ещё в ноябре 2021 года. По его словам, власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».

В декабре во время большой пресс-конференции российский лидер вновь напомнил, что индексация пенсий должна учитывать фактические темпы роста цен. На этом фоне президент поручил правительству принять соответствующие меры.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — подчёркивал Владимир Путин.

РИА Новости

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Рассмотреть вопрос о дополнительной индексации пенсий планируется уже на первых в 2022 году парламентских слушаниях, которые намечены на 18 января. Об этом в интервью RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, власти могут обсудить несколько вариантов решения вопроса.

«Это может быть законопроект об индексации пенсии или единовременная выплата по тому же принципу, что и в прошлом году. Пока сложно сказать, какой именно вариант имеет больше шансов на успех. Но точно можно утверждать, что пенсии в любом случае будут проиндексированы в соответствии с реальной инфляцией. Это будет сделано в ближайшее время и максимально оперативно», — подчеркнула Бессараб.

Георгий Остапкович, в свою очередь, считает повышение выплат больше технической задачей, выполнение которой во многом зависит от Минфина. Так, ведомству нужно будет найти источники для финансирования инициативы.

«Дело в том, что бюджет уже утверждён, и просто так взять эти деньги из воздуха нельзя. Бюджет — это совмещающиеся сосуды. Если вы увеличиваете финансирование одной социальной программы, значит, нужно забрать средства у других программ. Вот как раз перед Министерством финансов стоит задача правильно распределить бюджетные ресурсы для выполнения поручений президента. Думаю, этот вопрос решится в течение месяца», — отметил Остапкович.

Впрочем, дополнительная индексация пенсий не окажет серьёзной нагрузки на бюджет страны, уверена Светлана Бессараб. Как подчеркнула специалист, экономика России уже восстановилась от последствий пандемии, а доходы государственной казны в текущем году должны превысить сумму расходов.

«Никаких серьёзных сложностей возникнуть не должно. Оперативная индексация пенсий необходима в текущих условиях, когда инфляционные риски всё ещё остаются значимыми. В этой ситуации мы обязаны защитить от инфляции доходы уязвимых категорий граждан, включая пенсионеров. Старшему поколению рост пенсий позволит сохранить привычный уровень жизни и не бояться за своё благополучие», — заключила депутат.