Денежный ориентир: как изменится размер социальных выплат в 2022 году

С 1 января 2022 года в России повышаются минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум — до 13 890 и 12 654 рублей соответственно. По поручению Владимира Путина показатели были увеличены на уровень выше инфляции. Предполагается, что инициатива приведёт к росту зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян. Кроме того, в 2022 году планируется проиндексировать пенсии и материнский капитал.

С 1 января 2022 года в России вступает в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующая сумма выросла на 8,6% — с 12 792 до 13 890 рублей в месяц.

Напомним, что МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

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Изначально предполагалось, что с 2022 года МРОТ проиндексируют на 6,4% — до 13 617 рублей. Между тем на фоне роста инфляции президент Владимир Путин предложил дополнительно увеличить сумму. Как ожидают власти, инициатива обеспечит повышение заработной платы около 2,7 млн работников.

Помимо этого, в соответствии с поручением главы государства с 2022 года в России опережающими темпами увеличен размер прожиточного минимума — тоже на 8,6% вместо запланированных ранее 2,5%. Таким образом, в целом по стране сумма на душу населения выросла с 11 653 до 12 654 рублей.

Отметим, что для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля. Об этом говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты.

«Размер прожиточного минимума — это важный индикатор, который служит критерием для установления многих социальных выплат. В частности, его учитывают при финансовой поддержке семей с детьми, а также при начислении доплат к пенсии. Рост показателя должен позитивно отразиться на доходах миллионов граждан, получающих пособия», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Согласно оценке Минтруда, за счёт повышения прожиточного минимума должны увеличиться доходы 16 млн граждан. Как отметили в ведомстве, всего на выполнение инициатив президента из бюджета направят 30 млрд рублей.

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По данным Росстата, в ноябре 2021-го годовая инфляция в России ускорилась до 8,4%. Показатель более чем в два раза превысил целевую отметку Банка России (4%) и оказался максимальным за последние шесть лет. В этих условиях дополнительное повышение МРОТ и прожиточного минимума должно защитить доходы россиян от роста цен. Таким мнением в беседе с RT поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В соответствии с существующей методикой расчётов такого значимого повышения размера МРОТ и прожиточного минимума не должно было быть. Однако на фоне пандемии и, как следствие, роста потребительских цен было решено увеличить показатели темпами, которые бы опережали инфляцию. В итоге прибавка поможет сохранить гражданам привычный образ жизни, а государству — выполнить свои социальные обязательства», — подчеркнула депутат.

Социальный бонус

С 1 января в России также увеличился размер страховой пенсии — на 5,9%. Как ранее отмечали в правительстве, средняя сумма выплаты по старости неработающим гражданам теперь должна составить 18 521 рубль. При этом фиксированная выплата к страховой пенсии с учётом индексации на 5,9% установлена на уровне 6401 рубля.

Отметим, что выплаты проиндексированы в соответствии с принятым ранее законом о бюджете Пенсионного фонда. Между тем в правительстве сейчас готовят дополнительные предложения по увеличению пенсий с учётом фактической инфляции. О необходимости такой меры неоднократно заявлял Владимир Путин.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — подчеркнул российский лидер во время большой пресс-конференции.

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Кроме того, с 1 января вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал должен индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Соответствующий закон глава государства подписал в декабре. Согласно документу, повысить размер выплаты планируется 1 февраля.

Сейчас в рамках госпрограммы маткапитала на первого ребёнка выделяют 483 882 рубля, а на второго — 639 432 рубля. Если семье уже были выплачены деньги за первенца, при появлении второго ребёнка начисляют 155 550 рублей.

Как предполагалось ранее, с 1 февраля 2022 года размер выплаты на первого ребёнка должен был увеличиться до 503 237 рублей, а на второго — до 665 009 рублей. Впрочем, с учётом изменений в законодательстве значения будут заметно выше, отметила Светлана Бессараб.

«Инициатива была необходима прежде всего для защиты интересов семей с детьми. Не секрет, что в подавляющем большинстве случаев родители тратят маткапитал на первый взнос по ипотеке. То есть они смогут решить жилищный вопрос, а их выбор не будет ограничен из-за инфляционных рисков», — подчеркнула Бессараб.

Как отметила депутат, инициативы по дополнительной индексации социальных выплат не окажут серьёзной нагрузки на федеральный бюджет. Так, высокие цены на энергоносители должны обеспечить дополнительные поступления в казну, что позволит государству в полной мере выполнять обязательства перед гражданами, добавила депутат.