«Вопрос повышения доходов граждан — ключевой»: Путин призвал защитить россиян от резких колебаний цен

Владимир Путин заявил о необходимости защитить россиян от резких ценовых колебаний. По его словам, повышение реальных доходов граждан остаётся ключевой задачей властей, поэтому правительству нужно принять все необходимые меры, в том числе меры для сдерживания инфляции. Во время встречи с членами кабмина глава государства заявил о полном восстановлении экономики от последствий пандемии. Теперь, как отметил российский лидер, нужно переходить от антикризисных решений к системным действиям для достижения устойчивого роста. Способствовать этому должна реализация национальных проектов в ближайшие три года, подчеркнул Путин.

Правительству необходимо сделать всё для повышения реальных доходов россиян и возвращения инфляции к целевым показателям. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с членами кабмина.

«Вопрос повышения реальных доходов граждан — ключевой. Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции… Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — подчеркнул глава государства.

По данным Росстата и Минэкономразвития, за последний год потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 8,22%. Наиболее заметно увеличилась стоимость продовольствия (на 10,48%), в частности плодоовощной продукции (на 13,64%).

Отчасти наблюдаемая динамика связана с внешними факторами, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. В результате последствий пандемии коронавируса мировая торговля в 2021 году столкнулась с логистическими проблемами и перебоями при поставках грузов. В то же время глобальное потребление уверенно росло, что привело к дефициту ряда товаров и повышению цен в большинстве государств мира.

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«Проблемы коснулись и товаров конечного потребления, и промежуточной продукции, и сырья. Всё это сказывается на производителях и в конечном итоге — на самих потребителях. Повышения цен отразились и на России, так как наша экономика взаимосвязана с мировым рынком», — пояснил Миронов.

Впрочем, удорожание товаров в России специалисты объясняют и внутренними причинами. Так, например, временное влияние на стоимость продовольствия оказал сдвиг сроков сбора урожая. Об этом 17 декабря заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Даже если вынести за скобки быстро дорожавшие в этом году товары и услуги, то останется устойчивая часть инфляции, которая заметно выше нашей цели. И связано это с тем, что рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения», — отмечала председатель ЦБ.

Впрочем, как полагают эксперты Банка России, уже в 2022 году темпы роста потребительских цен в стране замедлятся и могут вернуться к целевому уровню. Так, согласно прогнозу регулятора, к концу следующего года инфляция способна опуститься до 4—4,5% годовых.

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Для сдерживания цен Банк России в 2022 году может продолжить повышение ключевой ставки, не исключила Эльвира Набиуллина. Предполагается, что такие действия регулятора позволят охладить потребительский спрос за счёт роста процентов по кредитам и депозитам.

Одновременно правительству необходимо будет поддерживать предложение, что в конечном итоге позволит притормозить инфляцию. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Кабмин должен принимать обдуманные меры и действовать на опережение. В качестве хорошего варианта борьбы с продовольственной инфляцией власти могут начать субсидировать аграриев. Сейчас складывается непростая ситуация с удобрениями: они растут в цене. Поэтому дополнительные деньги на их закупку не будут лишними для сельхозпроизводителей. Такая адресная поддержка позволит удержать цены на сельскохозяйственную продукцию, которая составляет значимую часть продуктовой корзины», — объяснил специалист.

Доходные меры

При этом даже на фоне ощутимого удорожания товаров доходы россиян в реальном выражении (с учётом инфляции) вернулись к росту, отметил Владимир Путин. Так, если в 2020 году соответствующий показатель просел на 2%, то по итогам 2021-го значение в среднем вырастет на 3,5%.

Наблюдаемая динамика во многом связана с оживлением экономики и возобновлением работы бизнеса, считает Валерий Миронов. Кроме того, по словам эксперта, положительное влияние оказали меры властей по поддержке нуждающихся.

«В этом году уже не было жёстких локдаунов, поэтому доходы малого и среднего бизнеса начали расти. Кроме того, начали оживать отрасли, которые действительно больше всех пострадали. Речь идёт, например, об авиаперевозках и о туризме. Одновременно шли дополнительные выплаты от государства семьям с детьми. Всё это сказалось на доходах», — подчеркнул Миронов.

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Более того, для поддержания доходов граждан в 2022 году власти планируют дополнительно увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум так, чтобы рост этих показателей был выше уровня инфляции. По словам президента, инициатива позволит повысить ряд социальных пособий и выплат.

«Однако этого, конечно же, недостаточно. Это лишь необходимый минимум из того, что обязано сделать государство. Надо более активно создавать условия, чтобы у людей был твёрдый собственный источник дохода. В том числе снижать издержки бизнеса, помочь ему высвобождать средства для повышения заработных плат, для сохранения действующих рабочих мест и создания новых», — отметил российский лидер.

Переход к росту

В целом, как заявил накануне на большой пресс-конференции Владимир Путин, экономика России не только восстановилась после прошлогоднего спада, но уже превысила докризисный уровень и вернулась на траекторию роста. По итогам 2021 года ВВП страны вырастет на 4,5%. В то же время уровень безработицы составит 4,4%, хотя до начала пандемии показатель находился вблизи 4,6—4,7%.

По словам президента, в условиях пандемии российская экономика показала свою устойчивость, однако теперь необходимо обеспечить её качественный и долгосрочный рост. Для этого есть «мощные ресурсы государства» и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса, подчеркнул он.

«Важно в целом переходить от экстренных антикризисных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости и деловой активности, по привлечению инвестиций, технологий в российскую экономику, в перспективные проекты, значимые для достойной и комфортной жизни людей во всех регионах страны», — пояснил Путин.

Российский лидер также рассказал, что при всех сложностях и вынужденных корректировках работа по выполнению национальных проектов продвигается по графику. Как напомнил президент, реализация намеченных целей идёт уже три года и сейчас «подошла к своему экватору». В связи с этим все заявленные планы должны быть полностью выполнены в течение следующих трёх лет, добавил Путин.

«Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек — он в центре всей нашей работы, — благополучие человека. Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели, ощутили (много раз мы с вами повторяем это) реальные, зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах и на селе. И в следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты», — заявил президент.