«Вернуть к запланированным показателям»: в Кремле рассказали о мерах по сдерживанию инфляции в России

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высокая инфляция вызывает беспокойство у властей страны, и правительство продолжает принимать все необходимые меры для сдерживания цен. Аналитики отмечают, что причинами подорожания товаров в 2021 году стали как внутренние, так и внешние факторы. По мнению экспертов, исправить ситуацию должно повышение ключевой ставки ЦБ и активное предоставление субсидий производителям. Когда инфляция в России может вернуться к целевым значениям — в материале RT.

В Кремле обеспокоены ростом инфляции в России, однако власти принимают все необходимые меры для стабилизации цен. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Инфляция высокая, и установка президента — делать всё возможное для того, чтобы вернуть её к запланированным показателям как можно скорее. Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается не менее, а может быть даже где-то ещё более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности», — отметил Песков.

Обуздание цен пресс-секретарь главы государства назвал сложным процессом, который требует большой и постоянной работы. Именно этим сейчас и занимается правительство, подчеркнул представитель Кремля.

По данным Росстата и Минэкономразвития, в ноябре 2021 года потребительские цены в стране выросли в среднем на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным за почти шесть лет.

Отметим, что с начала зимы годовые темпы роста потребительских цен в России несколько замедлились — к середине декабря показатель опустился до 8,11%. Вместе с тем уровень инфляционных ожиданий населения продолжает расти и сейчас составляет около 15%, свидетельствуют материалы Центробанка.

Как ранее объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рост инфляционных ожиданий говорит о том, что люди опасаются дальнейшего удорожания товаров и начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально. Такие действия усиливают потребительский спрос, в результате чего стоимость продукции растёт быстрее.

«Наши инфляционные ожидания — то, как мы воспринимаем текущую инфляцию и какую мы ждём в будущем, — отражают, конечно, память о долгих годах высокой инфляции. Накануне пандемии инфляционные ожидания только-только начали опускаться, приближаться к 4%. И пандемия, конечно, смешала все карты. Инфляционные ожидания в этом году сильно выросли и откатились на уровень пятилетней давности», — говорила Набиуллина в ноябре.

Последствия пандемии коронавируса привели к проблемам с логистикой и доставкой грузов по всему миру. Это, в свою очередь, негативно отразилось на конечной стоимости товаров и услуг в большинстве стран, объяснил председатель комитета по экономике московского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Каневский.

«Таким образом инфляция — это глобальная проблема, а Россия, естественно, включена в данный процесс. Мы наблюдаем удорожание услуг, сырья, товаров из-за рубежа, а также продукции, в которой используются импортные составляющие. Это дало прирост к окончательной цене товара для потребителя», — отметил собеседник RT.

Одной из внутренних причин высокой инфляции в России стало завышение цен крупными розничными сетями, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, по его словам, на стоимость товаров повлияли относительно слабые показатели урожая, а также удорожание рабочей силы в ряде отраслей.

«Если говорить о продуктах питания, то крупные сети контролируют 40—45% товарооборота и могут ставить договорные цены. Плюс в этом году был не самый удачный урожай, поскольку удобрения сильно выросли в цене, и аграриям пришлось экономить. Одновременно снизилось число трудовых мигрантов, которые занимают значительную долю в строительстве и сельском хозяйстве», — пояснил Остапкович.

Общими усилиями

Согласно октябрьскому прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года инфляция в России будет находиться в диапазоне 7,4—7,9%. Для сдерживания цен регулятор в последние месяцы активно повышает ключевую ставку. На фоне действий ЦБ российские банки начинают поднимать проценты по кредитам и депозитам. В результате, как отмечают эксперты, в стране ослабевает потребительский спрос и увеличиваются объёмы сбережений, что должно оказать давление на цены.

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Последнее изменение ключевой ставки произошло в октябре. Тогда Банк России поднял её до 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 17 декабря. При этом в ходе своей итоговой встречи в 2021 году топ-менеджмент регулятора может повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% годовых. Такую возможность ранее не исключила Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария. На прошлом заседании совета директоров мы обозначили, как мы видим диапазон ставки до конца этого года: там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов. — RT). Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение. Но надо сказать, конечно, что сейчас прогноз по инфляции идёт скорее по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать», — отмечала глава Центробанка.

Как предположил в разговоре с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, на сегодняшний день Банк России использовал практически все возможные инструменты в рамках борьбы с ростом цен. На этом фоне определяющими для снижения инфляции в ближайшие месяцы должны стать действия правительства.

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«Чтобы принятые усилия были действенными, кабмину требуется активнее выделять прямые субсидии и предоставлять налоговые льготы системообразующему и малому бизнесу. В первую очередь такая поддержка нужна аграриям и перерабатывающим заводам. Это позволит предприятиям сократить затраты и сохранить рентабельность, уже не задирая цены выше», — считает эксперт.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял о планах правительства в 2021 году выделить дополнительно 10 млрд рублей на предоставление субсидий производителям мяса. Предполагается, что деньги позволят компенсировать предприятиям часть затрат на закупку кормов. При этом в 2022 году объём материальной помощи планируется увеличить, отмечал глава Минсельхоза.

Кроме того, в новом году Патрушев предложил установить тарифные квоты на импорт сахара и обнулить пошлины на ввоз мяса. Также планируется ввести экспортную квоту на зерно и в случае необходимости пересмотреть параметры плавающих пошлин на вывоз данной продукции из России.

Более того, в 2022 году кабмин собирается направить дополнительно 5 млрд рублей на поддержку овощеводства. Производители будут получать деньги от государства на расширение и модернизацию производства, а также на строительство хранилищ. Малым и средним хозяйствам помогут обеспечить прямой сбыт продукции.