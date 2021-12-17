Впервые с 2017 года: Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

На последнем заседании в 2021 году Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляцию. Согласно прогнозу регулятора, по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в стране будут оставаться вблизи 8%, однако уже в 2022-м способны опуститься до 4—4,5%. Для борьбы с инфляцией Центробанк может продолжить повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Как полагают эксперты, действия регулятора приведут к росту процентов по кредитам и депозитам, а также могут оказать поддержку рублю.

В пятницу, 17 декабря, совет директоров Банка России по итогам последнего в 2021 году заседания повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Значение стало самым высоким с октября 2017 года.

Отметим, что Центробанк повысил процентную ставку уже в седьмой раз подряд. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляцию.

По данным регулятора, в ноябре 2021 года потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Такой уровень годовой инфляции оказался рекордным за последние шесть лет.

Влияние на цены оказывают как временные, так и устойчивые факторы. Об этом во время пресс-конференции заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«К временным можно отнести и сдвиг сроков уборки урожая, и значительный рост цен на новогодние поездки за рубеж, и сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими, и ряд других ограничений на стороне предложения. Но даже если вынести за скобки быстро дорожавшие в этом году товары и услуги, то останется устойчивая часть инфляции, которая заметно выше нашей цели. И связано это с тем, что рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения», — объяснила Набиуллина.

Примечательно, что с начала зимы темпы роста цен в России начали постепенно замедляться, и к середине декабря годовая инфляция опустилась до 8,1%. Вместе с тем показатель по-прежнему вдвое превышает целевую отметку Банка России (4%).

Более того, специалисты ЦБ отмечают рекордный рост инфляционных ожиданий населения. По последним оценкам регулятора, в декабре соответствующее значение обновило пятилетний максимум и приблизилось к 15%.

«Такая динамика говорит о том, что россияне опасаются ещё большего роста цен, поэтому предпочитают не откладывать большие покупки и делают их сейчас. Это дополнительно приводит к росту спроса и, как следствие, к увеличению инфляционных рисков», — объяснил в интервью RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Между тем повышение ключевой ставки является одним из ключевых экономических инструментов для борьбы с ростом цен. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«На фоне действий регулятора банки повышают свои ставки по кредитам для граждан и бизнеса, в результате чего снижается экономическая активность в стране. Одновременно растут проценты по банковским вкладам, и населению становится выгоднее хранить средства на депозитах. Таким образом, происходит охлаждение потребительского спроса, а объём денег в экономике уменьшается. Именно это позволяет оказать давление на инфляцию», — объяснил Деев.

Планы на будущее

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 11 февраля. При этом в ходе своей первой встречи в 2022 году топ-менеджмент регулятора может вновь повысить ставку, не исключила Эльвира Набиуллина.

«Скорее всего, мы пока ещё не добрали той жёсткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться», — подчеркнула глава ЦБ.

© Пресс-служба ЦБ РФ

Помимо официальных заявлений Набиуллиной, эксперты вновь обратили внимание на брошь председателя Центробанка. Специалисты воспринимают аксессуар как своего рода невербальный сигнал от главы регулятора.

«Возможно, брошь Набиуллиной в виде Щелкунчика — это метафорический сигнал рынку о том, что расслабляться рано. Борьба с инфляцией, как с Крысиным королём, это непростая задача, требующая усилий. Однако у ЦБ, как и у сказочного героя, есть для этого все необходимые инструменты», — предположил Никита Масленников.

Согласно прогнозу Эльвиры Набиуллиной, по итогам 2021 года инфляция в России сложится вблизи 7,9—8%. При этом уже к концу 2022-го ЦБ рассчитывает выйти на темпы роста цен вблизи 4—4,5%.

Цепная реакция

Напомним, что ещё в 2020 году на фоне пандемии коронавируса Банк России активно снижал свою ключевую ставку для стимулирования экономики и деловой активности. Так, регулятор опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Впрочем, уже с марта 2021 года для замедления инфляции Центробанк стал повышать ставку.

В результате действий ЦБ с начала текущего года максимальный процент по вкладам в десяти крупнейших банках вырос с 4,49 до 7,38% годовых. В то же время средняя ставка по ипотеке в России поднялась с 7,36 до 7,7% годовых.

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С учётом планов регулятора продолжить ужесточение монетарной политики российские банки будут и дальше поднимать проценты по займам и вкладам. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В ближайшее время ставки по кредитам могут вырасти ещё на 0,2—0,5 процентных пункта. Проценты по депозитам тоже прирастут, но чуть медленнее», — считает Бодрова.

Оптимизм для рубля

По словам аналитиков, инвесторы высоко оценивали вероятность повышения ключевой ставки в декабре. Игроки рынка в своих действиях заранее учли такой вариант развития событий, поэтому решение ЦБ практически не отразилось на динамике рубля.

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта умеренно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,26% — до 73,56 рубля, а курс евро — на 0,29%, до 83,33 рубля.

Между тем в долгосрочной перспективе действия регулятора должны оказать поддержку нацвалюте, уверены аналитики. Повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий регулятора увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля.

По мнению Анны Бодровой, при сохранении текущих условий до конца 2021 года курс доллара будет оставаться в диапазоне 72,5—74 рубля. Похожей оценки придерживается и Артём Деев. Как полагает эксперт, дополнительным позитивом для рубля должен стать налоговый период.

«На следующей неделе вырастет спрос на рубли со стороны компаний — экспортёров, которым необходимо будет уплачивать налоги. На этом фоне курсы доллара и евро могут опуститься ещё на 1—1,2 рубля. Нефтяные котировки при этом также будут стабильны, а внешняя геополитическая риторика относительно спокойна. Если не произойдет никаких негативных событий, то до конца года с рублём ничего серьёзного не случится», — заключил Деев.