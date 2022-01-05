Жилищное равновесие: как в России может измениться стоимость недвижимости в 2022 году

За последний год цены на новостройки в России выросли примерно на треть, а стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась почти на 20%. Об этом RT рассказали специалисты отрасли. Наблюдаемую динамику эксперты в первую очередь связывают с удорожанием стройматериалов и высоким спросом на квадратные метры. Впрочем, по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, пик роста цен недвижимость в России уже пройден. За счёт высоких объёмов строительства темпы удорожания квартир в 2022 году начнут снижаться, уверены представители рынка.

С января по ноябрь 2021 года цены на вторичную недвижимость в России выросли в среднем на 18%. Такие данные RT представили в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

По оценке аналитиков НКР, сильнее всего готовое жильё подорожало в Краснодарском крае (на 45%), Магаданской области (40%), Камчатском крае (38%), Калининградской области и Республике Карелия (36%). В то же время самые низкие темпы роста цен (менее 10%) зафиксированы в Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области.

«Цены на вторичку растут вслед за рынком новостроек. Основной фактор удорожания жилья в 2021 году — это высокий спрос на недвижимость в первом полугодии в преддверии изменений программы льготной ипотеки. Также повлияли низкие ставки по депозитам в банках, в связи с чем люди переводили часть вкладов в недвижимость», — отметил директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Диваков.

Как рассказали RT специалисты сервиса «Авито Недвижимость», в ноябре 2021 года цены на жильё в новостройках были в среднем на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Стоимость новых квартир наиболее заметно увеличилась в Москве, Омске и Ростове-на-Дону — примерно в полтора раза. Меньше всего квадратный метр подорожал в Санкт-Петербурге (на 14%) и Новосибирске (18%).

«Рост стоимости нового жилья во многом связан с планомерным повышением цен на стройматериалы. Также повлияло удорожание рабочей силы в строительстве. Отмечу, что эти процессы начались ещё в 2020 году», — рассказал RT руководитель направления первичной и загородной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

Ценовое торможение

Впрочем, уже в ближайшее время рост цен на жильё в России может замедлиться. Такое предположение в конце декабря сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы где-то сейчас прошли этот пик (роста. — RT) цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

По данным экспертов «Авито Недвижимость», спрос на покупку жилья в России уже начал постепенно снижаться. При этом дополнительное давление на цены может оказать наблюдаемый сегодня рост предложения на рынке недвижимости. Таким мнением в беседе с RT поделился вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

«Уже сейчас стоимость нового жилья не растёт такими высокими темпами, которые можно было наблюдать в 2020 году и первой половине 2021-го. Хотя кредиты для бизнеса дорожают на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, застройщики уже не торопятся серьёзно поднимать цены, так как понимают, что работают на конкурентом рынке», — считает Самойлов.

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По предварительным оценкам правительства, в 2021 году объём ввода жилья в России на 15% превысил запланированные уровни и достиг 90 млн м². Значение стало самым высоким за весь постсоветский период.

«На этом фоне уже во второй половине года нас ждёт охлаждение рынка, а по итогам 2022-го цены на новостройки, скорее всего, вырастут не выше уровня инфляции. Прирост стоимости вторички традиционно идёт более медленными темпами, поскольку продавцы готового жилья зачастую реагируют на изменение рыночных условий не так быстро», — добавил Олег Самойлов.

По предварительным оценкам Росстата, в 2021 году инфляция в России составила 8,4%. При этом в Центробанке планируют добиться снижения показателя до уровня 4—4,5% в 2022-м.

В то же время специалисты НКР считают, что в текущем году рост цен на новостройки в России будет выше прогнозируемой инфляции, но заметно ниже по сравнению с 2021-м. Согласно прогнозу аналитиков, в условиях по-прежнему дорожающих стройматериалов стоимость квадратного метра в новых домах может увеличиться минимум на 8—10%.

Одновременно эксперты агентства ждут повышения ставок по ипотеке. Согласно последним данным Центробанка, средний процент по жилищным кредитам за 11 месяцев 2021 года поднялся с 7,36 до 7,59% годовых. При этом аналитики НКР прогнозируют рост показателя до 9—10% годовых в 2022-м.

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Вместе с тем доступность покупки жилья будет оставаться высокой для многих россиян за счёт действия ряда льготных программ, считают опрошенные RT эксперты. Так, например, сегодня у семей с одним и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. В этом случае максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

Также все россияне до 1 июля 2022 года могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых. При этом власти могут принять дополнительные меры для улучшения жилищных условий граждан, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Льготная ипотека под 7% уже не вызывает такого интереса у россиян, как было на старте инициативы. Не исключаю, что правительство введёт новую программу на других условиях, что позволит оживить рынок и сгенерировать платёжеспособный спрос. В сфере вторичного жилья будет складываться несколько иная динамика: часть продавцов могут делать скидки на лоты, чтобы быстрее продать квартиру, или же вновь будет популярна схема обмена жильём», — заключила Радченко.