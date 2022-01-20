«Социальный манёвр»: Госдума утвердила индексацию пенсий на 8,6% в 2022 году

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России выше уровня инфляции — на 8,6%. В результате средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит почти 19 тыс. рублей. Всего на эти цели в текущем году власти направят более 170 млрд рублей, а индексация коснётся почти 31 млн человек. Повышенные пенсии россияне начнут получать уже в феврале. Также гражданам предоставят компенсации к январским выплатам. По словам экспертов, инициатива позволит покрыть людям расходы, связанные с ростом цен.

В четверг, 20 января, Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к законодательству об индексации пенсий выше уровня инфляции. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2022 году выплаты будут увеличены на 8,6%, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Необходимо сделать всё, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись… Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января. В бюджете есть необходимые для этого средства, подчеркнул Володин.

С учётом индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающим гражданам составит 18 984 рубля. Всего на эти цели власти дополнительно направят 172,7 млрд рублей. Соответствующие данные ранее представил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

Россияне смогут получить проиндексированную пенсию в феврале. Также гражданам предоставят денежную компенсацию к январской выплате. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Чтобы как можно оперативнее выполнить поручение президента, мы применили специальный механизм: поправки внесены в закон о пенсионном обеспечении малочисленных народов Севера. Это не противоречит регламенту Госдумы, но позволяет провести индексацию максимально быстро. Поэтому в ближайшее время пенсия будет проиндексирована на реальную величину инфляции», — добавила Бессараб.

Отметим, что изначально с 1 января 2022 года пенсии в России были повышены только на 5,9%. Значение оказалось заметно ниже реальной инфляции, которая по итогам 2021-го составила 8,4%.

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции Владимир Путин заявлял ещё в ноябре 2021 года. По его словам, власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».

В декабре во время большой пресс-конференции российский лидер вновь напомнил, что индексация пенсий должна учитывать фактические темпы роста цен, и поручил правительству проработать соответствующие меры. 12 января после появления предварительных данных по инфляции за 2021 год глава государства предложил увеличить выплаты опережающими темпами — на 8,6%.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю… проиндексировать пенсии чуть выше инфляции», — заявил Путин.

23 декабря 2021. Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале «Манеж»

РИА Новости

© Михаил Метцель

Как отмечал президент, вопрос носит социальный характер и касается миллионов граждан. Согласно оценке Минтруда, всего пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн россиян.

«Думаю, ПФР сможет оперативно пересчитать уровень выплат. При этом одновременно увеличивается индексация на последующие годы, вплоть до 2024-го. Это позволяет рассчитывать на то, что россияне пенсионного возраста сохранят привычный образ жизни и не будут вынуждены урезать свои расходы на лекарства, питание, отдых и досуг», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Как отметил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, в период пандемии пенсионеры стали одной из наиболее уязвимых категорий граждан. На этом фоне действия властей могут стать серьёзным подспорьем для пожилых людей.

«Это социальный манёвр, а мы всё-таки позиционируем себя как социальное государство. Индексация, которая изначально была предусмотрена в проекте бюджета, оказалась ниже инфляции, из-за чего реальная пенсия упала бы. Инициатива президента даёт возможность улучшить платёжеспособный спрос населения и снять с пенсионеров инфляционный навес», — подчеркнул Остапкович.

Согласно последним оценкам Росстата, за первые две недели января годовая инфляция в России дополнительно ускорилась — до 8,6%. По мнению Георгия Остапковича, весной темпы роста потребительских цен должны выйти на плато, после чего начнут замедляться. Впрочем, если под влиянием различных факторов инфляция продолжит расти, власти могут принять дополнительные меры для поддержки пенсионеров, считает эксперт.

«Например, могут быть инициированы разовые выплаты по 10 тыс. рублей, как уже было в 2021 году. Пока что никаких заявлений по этому поводу не было, но всё зависит от динамики инфляции», — заключил эксперт.