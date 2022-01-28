Для 31 млн человек: Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%. В результате средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит 18 984 рубля, а инициатива коснётся в общей сложности почти 31 млн человек. Предполагается, что повышенные пенсии россияне получат уже в феврале. Одновременно гражданам пересчитают январские выплаты и предоставят компенсацию. Всего на эти цели в текущем году власти направят более 170 млрд рублей.

В пятницу, 28 января, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В 2022 году выплаты будут увеличены на 8,6%. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающим гражданам составит 18 984 рубля. Всего индексация должна затронуть 30,8 млн человек.

Как ранее отмечали в Совете Федерации, стоимость одного пенсионного коэффициента составит около 107,4 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 6564,3 рубля. Примечательно, что закон имеет обратную силу и заработает с 1 января.

Таким образом, россияне смогут получить проиндексированную пенсию уже в феврале. Одновременно гражданам пересчитают январские выплаты и предоставят денежную компенсацию.

«Та сумма, которую пенсионеры получили за первый месяц 2022 года, тоже будет проиндексирована. Гражданам выплатят все недополученные средства», — пояснил в разговоре с RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Отметим, что изначально с 1 января 2022 года пенсии в России были повышены только на 5,9%. Как объяснили в Кремле, при формировании бюджета Пенсионного фонда инфляция прогнозировалась на уровне 5,8%. Вместе с тем по итогам 2021-го темпы роста потребительских цен в стране оказались заметно выше ожиданий и составили около 8,4%.

«Вмешались форс-мажорные обстоятельства, связанные с продолжением пандемии, мировой инфляцией, разрывом логистических цепочек, снижением предложения и ростом спроса на глобальном рынке. Естественно, всё это сказалось и на России, поскольку мы косвенно попали в зависимость от мировых процессов. Поэтому инфляция в стране и превысила прогнозы», — объяснил заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции Владимир Путин заявлял ещё в конце 2021 года. Президент отмечал, что власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».

12 января после появления предварительных данных по инфляции за 2021 год глава государства предложил увеличить выплаты опережающими темпами — на 8,6%. Для оперативного выполнения поручения российского лидера поправки было решено внести в уже принятый в первом чтении законопроект о пенсионном обеспечении малочисленных народов Севера.

Уже 20 января все необходимые изменения окончательно утвердила Госдума, а 26 января одобрил Совет Федерации. Как заявляла председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, принятое решение является «важной социальной гарантией».

«Это хорошая и справедливая мера, потому что именно пенсионеры в первую очередь серьёзно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие. И это (индексация. — RT) несколько смягчит остроту этой проблемы, хотя понятно, что это не единственная мера», — отмечала Матвиенко.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Инициатива также должна позитивно отразиться на экономике, считает Валерий Миронов. Как подчеркнул специалист, повышение выплат позволяет повысить платёжеспособность граждан. В свою очередь, спрос со стороны пенсионеров занимает значимую долю во внутреннем потреблении в России.

«У пенсионеров ниже склонность к потреблению импортных товаров. Таким образом, они стимулируют естественное импортозамещение. Чем больше доходов и трат пенсионеров — тем больше потребление отечественных товаров. Поэтому поддерживать спрос низкодоходных слоёв населения — это не только по-человечески необходимо, но и экономически важно», — объяснил Миронов.

Всего на индексацию пенсий в 2022 году власти планируют дополнительно выделить 172,7 млрд рублей. При этом в 2023-м соответствующий объём допрасходов должен составить 178,4 млрд, а в 2024-м — 188,9 млрд рублей.

«Кроме того, повышение пенсии пока ещё не предусмотрено для работающих пенсионеров, получателей социальных, государственных и военных выплат по старости. Поэтому работы впереди ещё много, но мы рады, что первый шаг в этом направлении уже сделан. Сейчас у нас на подходе повышение военных пенсий. Было уже поручение президента, и работа над ним ведётся в комитете Госдумы по обороне. А с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии», — заключил Ярослав Нилов.