«Имеем хорошую координацию с ЦБ»: Минфин намерен добиться положительных результатов в борьбе с инфляцией в 2022 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2022 году можно добиться положительных результатов в борьбе с инфляцией. По его словам, в этом вопросе ведомство имеет «хорошую координацию» с Центральным банком. Темпы роста потребительских цен в стране достигли 8,6% и более чем в два раза превышают целевую отметку ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что, если бы регулятор не поднимал ключевую ставку, инфляция уже могла бы перешагнуть отметку 12%. Как полагают специалисты, до конца зимы цены на товары и услуги продолжат незначительно расти, однако весной выйдут на плато.

В Министерстве финансов России рассчитывают на решение проблем с инфляцией в 2022 году. Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава ведомства Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

«Мы прекрасно понимаем, какие задачи необходимо решать. У нас принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с Центральным банком. Поэтому те проблемы (а в первую очередь проблемы инфляционного характера мы видим сейчас), считаем, в этом году мы сможем решать. И к концу года ожидаем положительных результатов», — подчеркнул Силуанов.

Отметим, что в 2021 году инфляция в России выросла с 4,9 до 8,4%. Показатель стал максимальным за последние шесть лет и более чем в два раза превысил целевую отметку Центробанка (4%). При этом в начале января 2022-го темпы роста потребительских цен в стране ускорились до 8,6%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата и Минэкономразвития.

Как рассказал RT на полях Гайдаровского форума управляющий партнёр компании EY Александр Ивлев, ряд факторов пока не позволяют сдержать наблюдаемый рост цен на товары и услуги в России. Тем не менее у страны есть возможности для торможения инфляции в текущем году, уверен специалист.

Александр Ивлев — о ситуации с инфляцией в России

Причинами заметного роста инфляции в России стали как внешние, так и внутренние факторы, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, текущее удорожание товаров в стране было примерно на 40% вызвано общемировым повышением цен в связи с пандемией.

«В условиях распространения коронавируса правительства многих стран начали активно помогать людям и бизнесу. Эта поддержка осуществлялась посредством включения печатного станка. Было напечатано огромное количество ничем не обеспеченных денег, из-за чего в конечном итоге производители стали поднимать цены практически на все товары: продукты питания, стройматериалы, металлы и всё остальное», — объяснил собеседник RT.

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Как отметил специалист, в России на стоимость товаров также повлияло завышение цен крупными розничными сетями. Кроме того, сказались перебои в глобальных цепочках поставок, слабые показатели урожая плодоовощной продукции и удорожание рабочей силы в ряде отраслей на фоне оттока трудовых мигрантов.

Для борьбы с инфляцией в 2021 году Центробанк начал ужесточать монетарную политику. С марта по декабрь регулятор семь раз повышал ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. Более того, ранее в ЦБ не исключили вероятность дополнительных повышений в 2022-м. Предполагается, что таким образом Банк России сможет охладить потребительский спрос и сдержать дальнейший рост цен.

«Благодаря повышению ключевой ставки деньги традиционно становятся дороже — то есть начинают расти проценты по кредитам и депозитам. В результате снижается спрос на товары и услуги, поэтому производители вынуждены снижать или хотя бы не повышать слишком резко цены на свою продукцию. Всё это приводит к замедлению инфляции», — объяснил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

В свою очередь, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что если бы регулятор не повышал процентную ставку, инфляция в России могла бы превысить 12%.

«Если бы мы не делали того ужесточения политики… если бы мы оставили ставку как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до четырёх процентных пунктов. Нам бы пришлось ещё больше повышать ставки, и разогрелись бы инфляционные ожидания», — отметила Набиуллина.

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Отчасти притормозить инфляцию в России также позволили меры правительства. Об этом в ходе выступления на форуме заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Правительство предпринимает достаточно большой спектр действий, связанных с квотированием, с экспортными и импортными пошлинами, с демпферами, с субсидиями и так далее, чтобы это давление, особенно на продовольственных рынках, снизить. И мы понимаем, что эти меры в целом работают. По разным оценкам, 0,6—0,7 процентных пункта инфляции мы сдемпфировали благодаря всем этим мерам», — подчеркнул министр.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2022 года инфляция в России замедлится до 4—4,5%. По мнению Георгия Остапковича, до конца зимы темпы роста потребительских цен в стране ещё могут незначительно повышаться, однако уже весной выйдут на плато. При этом к середине осени уровень инфляции может опуститься до 5%, предполагает экономист.

«Помимо повышения ключевой ставки надо как-то договариваться с торговыми сетями. Это уже дало первый эффект — ретейлеры предложили наценку на товары массового спроса ограничить 10%. Необходимы дотации сельхозпроизводителям, а также введение экспортных пошлин, если цена на внешнем рынке значительно превышает стоимость на внутреннем. Механизмов для торможения инфляции масса, необходимо только правильно их применить», — заключил Остапкович.