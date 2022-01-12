До конца 2022 года: крупнейшие торговые сети в России ограничат наценки на социально значимые продукты

Крупные российские ретейлеры согласились с предложением Федеральной антимонопольной службы снизить наценки на социально значимые товары. Как полагают в ФАС, инициатива позволит уменьшить стоимость и повысить доступность соответствующей продукции. По предварительным договорённостям, торговые сети «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка» и «Перекрёсток» готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%. Предполагается, что лимит будет действовать до конца 2022 года.

Крупные российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты. Об этом в среду, 12 января, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«В 2021 году ФАС России провела с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало ретейлерам ограничить наценки на отдельные продукты и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объёме. По итогам совещаний три торговые сети направили в ФАС свои предложения.

«АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10—15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться», — отметили в ФАС.

По заявлению пресс-службы торговой сети «Магнит», после согласования с ФАС ограничение наценки на ряд товаров будет действовать в течение всего 2022 года. Компания при этом начнёт использовать специальные ценники для выделения таких продуктов. Аналогичное решение уже приняли и в Х5 Retail Group, пишет ТАСС.

Как подчеркнули в Федеральной антимонопольной службе, инициатива направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров. В соответствующий перечень, например, входят мясо, куриные яйца, сахар, подсолнечное и сливочное масло, мука, хлеб, соль, молоко, гречка, картофель, морковь и капуста.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Отметим, что ещё в августе 2021 года ФАС начала проверять крупнейших ретейлеров на предмет сговора. Причиной такого решения стали массовые жалобы россиян на уровень цен в торговых сетях по всей стране.

«В результате проверок ФАС со второй половины 2021-го средняя наценка в сетях на особо востребованные товары уже опустилась с 22 до 14%. В свою очередь, текущие планы ретейлеров зафиксировать её ниже уровня 10%, возможно, позволят дополнительно замедлить удорожание продуктов питания в магазинах», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, в 2021 году потребительские цены на товары и услуги в России выросли в среднем на 8,4%. Значение стало максимальным за последние шесть лет и более чем в два раза превысило целевую отметку Центробанка (4%). Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

Согласно оценке Минэкономразвития, с января по декабрь 2021-го продовольствие в России подорожало более чем на 10,6%. Заметнее всего выросла стоимость капусты (на 139%), картофеля (на 57%), моркови (на 33%), куриного мяса (на 27%) и гречки (на 26%).

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Причиной такой динамики стали как внешние, так и внутренние факторы, связанные с последствиями пандемии коронавируса. Об этом в интервью RT рассказал заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«По всему миру резко вырос спрос на товары, однако логистические цепочки и работа предприятий оказались нарушены, а в ряде регионов наблюдался неурожай. Это привело к повышению цен на глобальном рынке, и российским компаниям стало выгоднее увеличивать поставки продовольствия за рубеж, из-за чего внутри страны стала расти нехватка некоторой продукции. Кроме того, подорожало энергосырьё, в связи с чем увеличились затраты производителей», — объяснил Миронов.

Для борьбы с инфляцией в 2021 году Банк России начал повышать ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. При этом в 2022-м регулятор намерен продолжить соответствующую политику. Предполагается, что действия ЦБ позволят охладить потребительский спрос за счёт роста процентов по кредитам и депозитам.

Правительство, в свою очередь, временно замораживало цены на некоторые категории товаров, а также одобрило ряд мер для поддержки внутреннего предложения. В частности, речь идёт о запрете экспорта определённой продукции и субсидиях производителям в 2022 году.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам текущего года инфляция в России может замедлиться почти в два раза и достигнуть 4—4,5%. По мнению Валерия Миронова, у руководства страны есть возможность притормозить темпы роста цен. Вместе с тем эксперт не исключает, что итоговый показатель будет вблизи 6%.

«Что касается продовольствия, то рост цен продолжится, но уже будет не таким сильным по сравнению с 2021 годом. Важно, чтобы ЦБ продолжал бороться с инфляцией, а кабмин поддерживал экономический рост методами бюджетно-налоговой политики», — заключил экономист.