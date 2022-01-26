«Хорошая и справедливая мера»: Совет Федерации одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Совет Федерации одобрил поправку об индексации пенсий в России выше уровня инфляции — на 8,6%. В результате средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит около 19 тыс. рублей. В свою очередь, фиксированная выплата к страховой пенсии превысит 6,5 тыс. рублей. Всего индексация должна затронуть почти 31 млн человек. Как отмечают эксперты, решение позволит компенсировать гражданам заметный рост потребительских цен. Предполагается, что повышенные пенсии россияне начнут получать уже в феврале.

В среду, 26 января, Совет Федерации одобрил поправку в законодательство об индексации пенсий в России выше уровня инфляции. В соответствии с поручением президента Владимира Путина выплаты будут увеличены на 8,6%.

«Так, в 2022 году стоимость одного пенсионного коэффициента составит 107 рублей 36 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 6 564 рубля 31 копейку. Корректировка страховых пенсий с учётом указанных размеров будет производиться с 1 января 2022 года», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Как ранее отмечали в Министерстве труда и социальной защиты, с учётом индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающим гражданам составит 18 984 рубля. Всего повышение выплат должно будет коснуться 30,8 млн человек.

Предполагается, что россияне смогут получить проиндексированную пенсию уже в феврале. Также гражданам пересчитают январские выплаты и предоставят денежную компенсацию.

«Это хорошая и справедливая мера, потому что именно пенсионеры в первую очередь серьёзно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие. И это (индексация. — RT) несколько смягчит остроту этой проблемы, хотя понятно, что это не единственная мера», — заявляла ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

РИА Новости

Отметим, что изначально с 1 января 2022 года пенсии в России были повышены только на 5,9%. Значение оказалось заметно ниже реальной инфляции, которая по итогам 2021-го составила 8,4%.

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции Владимир Путин заявлял ещё в конце 2021 года. По его словам, власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».

12 января после появления предварительных данных по инфляции за 2021 год глава государства предложил увеличить выплаты опережающими темпами — на 8,6%. Для оперативного выполнения поручения президента поправки было решено внести в уже принятый в первом чтении законопроект о пенсионном обеспечении малочисленных народов Севера. В результате все необходимые изменения Госдума окончательно утвердила уже 20 января.

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«Индексация пенсий выше инфляции необходима для поддержания доходов населения на должном уровне. Подобные действия позволяют рассчитывать на то, что россияне пенсионного возраста сохранят свой привычный образ жизни и не будут вынуждены урезать расходы на лекарства, питание отдых и досуг», — отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Всего на индексацию пенсий в 2022 году власти планируют дополнительно выделить 172,7 млрд рублей. При этом в 2023-м соответствующий объём допрасходов должен составить 178,4 млрд, а в 2024-м — 188,9 млрд рублей. Впрочем, предполагаемые траты не окажут серьёзной нагрузки на бюджет страны, считает Светлана Бессараб.

«В общей сложности на эти цели в ближайшие три года будет дополнительно потрачено 540 млрд рублей. Это серьёзные средства, но мы, как социальное государство, считаем необходимым выполнять обязательства перед населением в полном объёме», — добавила Бессараб.

Как напомнила депутат, с 1 января 2022 года в России также на 8,6% были увеличены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум — до 13 890 и 12 654 рублей соответственно. Инициатива должна привести к росту зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян.

Более того, уже с 1 февраля с учётом фактической инфляции планируется увеличить размер материнского капитала. Так, сумма выплаты на первого ребёнка может составить 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей. Если семье уже были выплачены деньги за первенца, при появлении второго ребёнка начислят 168,6 тыс. рублей.

Повышение выплат может стать стимулирующим инструментом для экономики в целом. Такую точку зрения в интервью RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.