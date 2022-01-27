С учётом инфляции: Мишустин утвердил индексацию ряда соцвыплат и пособий с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. Речь идёт о материальной помощи семьям с детьми, людям с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам. Размер ежемесячных выплат будет увеличен с учётом инфляции за 2021 год — на 8,4%. Также вырастет сумма материнского капитала. В рамках индексации объём выплаты на первого ребёнка достигнет 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей.

В России с 1 февраля будет увеличен размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. Соответствующее постановление в четверг, 27 января, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты планируется проиндексировать с учётом фактической инфляции за 2021 год — на 8,4%. По словам главы кабмина, вопрос «затрагивает многих наших граждан», которые менее защищены и особенно нуждаются в поддержке государства.

«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её», — заявил Мишустин во время заседания правительства.

В частности, речь идёт о выплатах инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, а также пострадавшим на производстве. Помимо этого, индексация коснётся некоторых пособий для семей с детьми.

«В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью», — уточнили в пресс-службе кабмина.

Одновременно в России проиндексируют и материнский капитал. Так, сумма выплаты на первого ребёнка вырастет с нынешних 483,9 тыс. до 524,5 тыс. рублей, а на второго — с 639,4 тыс. до 693,1 тыс. рублей.

Отметим, что если семье уже были выплачены деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка ей сейчас начисляют 155,6 тыс. рублей. С учётом индексации соответствующая сумма с 1 февраля составит 168,6 тыс. рублей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев

Как напомнили в правительстве, с 2018-го в России установлен единый порядок индексации социальных выплат. Повышение производится один раз в год с 1 февраля на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

«Изначально все выплаты в 2022 году планировалось увеличить на 4—5%, потому что именно такую инфляцию ждали по итогам 2021-го. Однако темпы роста цен в силу ряда причин оказались выше и составили около 8,4%. Понятно, что людям нужна помощь, и власти приняли вполне логичное решение. Дополнительная индексация позволит компенсировать инфляцию малообеспеченным гражданам», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Как подчеркнул эксперт, ранее с этой же целью в России были повышены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. С 1 января 2022 года суммы выросли сразу на 8,6% — до 13 890 и 12 654 рублей соответственно. Предполагается, что эта инициатива приведёт к увеличению зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян.

Кроме того, 26 января Совет Федерации одобрил поправку в законодательство об индексации пенсий в России выше уровня инфляции. В соответствии с поручением президента Владимира Путина выплаты также будут увеличены на 8,6%. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающим гражданам составит 18 984 рубля, а всего инициатива затронет почти 31 млн человек.

«Благодаря дополнительной индексации растёт платёжеспособность граждан и, соответственно, потребительский спрос. Люди начинают активнее покупать товары и услуги, а значит, экономика должна больше производить. Таким образом, вся эта материальная поддержка приводит к росту ВВП. Особую важность в этом контексте имеет помощь семьям с детьми, в частности маткапитал», — добавил Остапкович.

Отметим, что с начала 2022 года инфляция в России продолжила ускоряться. Так, согласно последним оценкам Росстата, годовые темпы роста потребительских цен превысили 8,6%.

Для сдерживания инфляции Центробанку необходимо продолжить повышение ключевой ставки, а правительству — принять меры для роста предложения товаров и услуг. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института Современного развития Никита Масленников.

По его словам, действия властей должны стабилизировать ситуацию с ценами. Впрочем, если инфляция продолжит расти, правительство может согласовать новый комплекс инициатив для поддержки граждан, не исключил специалист.

«Если вновь начнут возникать разрывы в доходах у отдельных категорий граждан, можно будет вернуться к практике прошлого года. Речь идёт о единовременных выплатах тем, по кому инфляция бьёт сильнее всего. Это в первую очередь пенсионеры и семьи с детьми», — отметил Масленников.