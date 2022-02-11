Барьер для инфляции: Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

На первом заседании в 2022 году Банк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 9,5% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать рост потребительских цен. В Центробанке признали, что добиться перелома в динамике инфляции пока не удалось. Такое положение дел специалисты объясняют сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения в экономике. На этом фоне регулятор намерен продолжить ужесточение монетарной политики. Как действия ЦБ могут отразиться на банковских ставках и рубле — в материале RT.

В пятницу, 11 февраля, совет директоров Банка России по итогам первого в 2022 году заседания повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 9,5% годовых. Значение стало самым высоким с апреля 2017-го.

Отметим, что Центробанк повышает процентную ставку уже восьмой раз подряд. Своё решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляцию. Так, согласно оценке регулятора, в настоящий момент темпы роста потребительских цен в стране «значительно выше» октябрьского прогноза.

«Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, её устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина — нарастающий дисбаланс в экономике. В результате требуется более жёсткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше», — заявила во время пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По последним данным, в январе годовая инфляция в России обновила шестилетний максимум и достигла 8,7%. Более того, в начале февраля рост цен ускорился до 8,8%.

Как пояснили в ЦБ, рост внутреннего спроса опережает темпы наращивания выпуска во многих отраслях экономики. На этом фоне предприятиям становится легче повышать цены на свою продукцию и тем самым покрывать затраты, связанные в том числе с подорожанием товаров на мировом рынке.

«Многие заметили, как выросли в последнее время цены на рынках жилья, автотранспорта, внутреннего туризма. Эти рынки — наиболее яркие примеры того, к чему приводит рост спроса сверх возможностей расширения предложения», — отметила Набиуллина.

По её словам, в период пандемии серьёзным вызовом для предприятий стала нехватка комплектующих и проблемы с логистикой на фоне карантинных ограничений. Как подчеркнула глава Центробанка, компании постепенно решают эти проблемы, но на их полное устранение уйдёт не меньше года. Кроме того, дальнейшему расширению производства препятствует нехватка рабочей силы, добавила председатель ЦБ.

«Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. На наш взгляд, это более значительный и долгоиграющий вызов для роста предложения, чем затянувшиеся, но всё же временные трудности с логистикой», — пояснила Набиуллина.

В Центробанке отдельно подчеркнули, что инфляционные ожидания россиян и бизнеса всё ещё остаются на многолетних максимумах. Такое положение дел свидетельствует о высоких рисках дальнейшего роста цен, считают опрошенные RT эксперты.

«Инфляционные ожидания показывают, как именно люди ощущают на себе удорожание регулярно покупаемых товаров. В свою очередь, для бизнеса — это индикатор того, по каким ценам потребители готовы приобретать продукцию. Новый рост инфляционных ожиданий будет говорить о том, что люди опасаются ещё большего роста цен, поэтому предпочитают не откладывать большие покупки и делать их сейчас. В результате бизнес начнёт ещё сильнее повышать цены для покрытия издержек», — объяснил RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

АГН «Москва»

Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. Таким образом, ужесточение монетарной политики приводит к повышению процентов по займам и банковским вкладам, что позволяет охладить потребительский спрос и оказать давление на инфляцию.

«На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было предположить», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

В поисках равновесия

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 18 марта. При этом в ходе своей первой весенней встречи топ-менеджмент регулятора может вновь повысить ставку, не исключила Эльвира Набиуллина.

«Мы допускаем возможность её дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. При этом в фокусе нашего внимания будет скорость замедления устойчивых компонентов инфляции», — подчеркнула глава ЦБ.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2022 года инфляция в России замедлится до 5—6%, а к середине 2023-го вернётся к целевому уровню 4%. Как предположила Эльвира Набиуллина, в теории регулятор мог бы добиться возвращения показателя к таргету уже в текущем году. Однако это потребовало бы более резкого повышения ставки, что привело бы к рецессии в экономике, подчеркнула глава ЦБ.

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Любопытно, что на фоне официальных заявлений Набиуллиной эксперты вновь обратили внимание на брошь председателя Центробанка. Специалисты уже традиционно воспринимают этот аксессуар как своего рода невербальный сигнал от главы ЦБ.

«Сегодняшняя брошь Эльвиры Набиуллиной в виде весов, скорее всего, означает стремление ЦБ выровнять баланс между инфляционными ожиданиями и проинфляционными факторами. Есть надежда, что в ближайшие несколько месяцев мы сможем переломить инфляционный тренд. Прогноз по темпам роста цен на конец года — вблизи 5—6% — выглядит правдоподобно. Я думаю, что мы увидим где-то 5,5%», — считает Никита Масленников.

Банковский ответ

Напомним, что ещё в 2020 году на фоне пандемии коронавируса Банк России активно снижал свою ключевую ставку для стимулирования экономики и деловой активности. Так, регулятор опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Впрочем, уже с марта 2021 года для торможения инфляции Центробанк стал повышать ставку.

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В результате действий ЦБ за последний год средняя рыночная ставка по ипотеке на новостройки в России выросла с 7,86 до 10,44% годовых, а на готовое жильё — с 8,06 до 10,56% годовых. Об этом свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ». Одновременно средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших российских банках поднялась с 4,49 до 7,8% годовых, свидетельствуют данные ЦБ.

По прогнозу Центробанка, в 2022 году средняя ключевая ставка регулятора будет находиться в диапазоне 9—11% годовых. На этом фоне банковские проценты по кредитам и депозитам продолжат расти, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Чем сильнее ЦБ будет повышать ставку, тем значительнее банки будут поднимать свои проценты для сохранения прибыльности. Заёмщикам, понятно, это не понравится, а вкладчики, наоборот, будут довольны. Мы полагаем, что в течение полугода ставки по кредитам и вкладам прибавят ещё 2,5—3 процентных пункта», — предположила Мильчакова.

В помощь рублю

По словам специалистов, инвесторы высоко оценивали вероятность повышения ключевой ставки в феврале до 9,5%. Игроки рынка в своих действиях заранее учли такой вариант развития событий, поэтому решение ЦБ практически не отразилось на динамике рубля.

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта незначительно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,08% — до 74,95 рубля, а курс евро — на 0,71%, до 85,36 рубля. Впрочем, на вечерних торгах показатели выросли до 75,7 и 86,3 рубля соответственно.

Отметим, что повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий регулятора увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля, считают эксперты.