На позитивном фоне: курс доллара опустился ниже 75 рублей после переговоров Путина и Макрона

Курс доллара на Мосбирже впервые с середины января опустился ниже 75 рублей. Одной из главных причин наблюдаемой динамики эксперты считают некоторое ослабление геополитических рисков. Инвесторы положительно отреагировали на итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Кроме того, поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, а также отсутствие операций на валютном рынке со стороны Центробанка. При этом участники рынка ждут решения ЦБ по ключевой ставке. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца зимы — в материале RT.

Во вторник, 8 февраля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,6% — до 74,99 рубля, а курс евро — на 0,7%, до 85,68 рубля. Достигнутые значения стали самыми низкими с 13 января.

Официальные курсы валют Центробанка на 9 февраля установлены на уровне 75,3 рубля за доллар и 85,89 рубля за евро.

Нацвалюта умеренно дорожает на фоне ослабления геополитических рисков, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, инвесторов обнадёжили итоги прошедших накануне переговоров между президентами России и Франции.

«Продолжение диалога Москвы и Запада по острым геополитическим противоречиям усиливает надежду на то, что худшие сценарии развития сложившейся ситуации не реализуются. Комментарии Путина и Макрона только добавили оптимизма по этой проблеме, в результате чего удорожание рублёвых активов ускорилось», — отметил Бабин в разговоре с RT.

Встреча глав двух государств состоялась вечером 7 февраля в Москве и длилась почти шесть часов. Во время итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил о готовности России продолжать диалог и «добиваться ответа на ключевые вопросы» по гарантиям безопасности. Эммануэль Макрон в свою очередь выразил надежду на то, что эти переговоры способны помочь деэскалации напряжённости.

AP

© Thibault Camus

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. В документах говорится, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счёт бывших республик СССР, включая Украину. После обсуждения этих инициатив во время серии январских переговоров США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения России. Однако, как отмечал Владимир Путин, принципиальные озабоченности Москвы были проигнорированы.

«Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Я не считаю, что на этом наш диалог закончен. Сейчас сформулируем ответ, наше видение, и направим в Вашингтон и в Брюссель», — заявил российский лидер.

Вместе с тем ряд представителей США, Великобритании и стран ЕС продолжают обвинять Москву в подготовке «военного вторжения» на Украину. Более того, ряд западных политиков вновь выступили с предложениями о введении новых антироссийских санкций.

Ухудшение внешнеполитической обстановки привело к заметному ослаблению российской валюты в январе. Так, за первый месяц 2022 года курсы доллара и евро на Мосбирже выросли примерно на 3% и в моменте поднимались выше 80 и 90 рублей соответственно. Впрочем, уже в феврале ситуация на валютном рынке начала постепенно стабилизироваться, отметил Дмитрий Бабин.

«Если последующие встречи российских представителей с зарубежными коллегами будут и дальше снижать градус геополитической напряжённости, это продолжит подстёгивать интерес к рублю, российским акциям и облигациям, особенно со стороны иностранных инвесторов», — подчеркнул аналитик.

Валютная поддержка

Определённую поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных цен, отмечают эксперты. Так, в начале февраля стоимость сырья российской марки Urals на торгах в Европе поднималась выше отметки $95 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в сентябре 2014 года.

«Высокие цены на нефть и на другое сырьё, безусловно, играют в пользу российской валюты. Отмечу, что при текущей стоимости нефти доллар должен быть не дороже 66 рублей. Наблюдаемая разница с текущим курсом говорит о том, что рубль сейчас сильно недооценён из-за геополитических рисков», — рассказал Бабин.

Положительное влияние на динамику рубля также оказывают действия Центробанка, уверен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Как напомнил специалист, ещё в конце января на фоне резкого повышения курсов доллара и евро ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

«Также стоит отметить, что Банк России для борьбы с инфляцией продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. Скорее всего, на заседании 11 февраля совет директоров ЦБ вновь поднимет ключевую ставку с текущих 8,5 до 9—9,5% годовых, что может дополнительно поддержать рубль», — предположил Маслов.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Отметим, что повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий регулятора увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля.

«Вместе с тем ключевым фактором для российской валюты сейчас остаётся именно геополитика. Несмотря на то что пик кризиса, похоже, уже пройден, рубль всё ещё находится под давлением», — подчеркнул Андрей Маслов.

Эксперт не исключает возможности дальнейшего укрепления нацвалюты в случае улучшения внешнеполитического фона. По мнению специалиста, в ближайшие недели курсы доллара и евро могут опуститься до 74 и 84 рублей соответственно. Похожей оценки придерживается и Дмитрий Бабин.

«Если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, а геополитическая обстановка хотя бы останется стабильной, курс доллара в феврале будет находиться в коридоре 74—76 рублей, а курс евро — на уровне 84,4—86,7 рубля. В марте возможно закрепление курсов под нижними границами этих диапазонов, если фактор геополитики улучшится», — заключил он.