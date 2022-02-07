Впервые с сентября 2014 года: российская нефть Urals подорожала до $95 за баррель

Цена нефти российской марки Urals впервые с сентября 2014 года превысила $95 за баррель. Удорожание сырья специалисты отчасти объясняют высокой геополитической напряжённостью в мире. Помимо этого, эксперты отмечают растущий дефицит на глобальном энергорынке в связи с восстановлением спроса на топливо. Примечательно, что баррель Urals по стоимости обогнал эталонную Brent и американскую WTI. Такое положение дел аналитики также связывают с востребованностью российской нефти из-за особенностей её состава. Экономисты не исключают, что уже весной котировки могут превысить $100 за баррель. Как такая динамика может отразиться на курсе рубля — в материале RT.

Цена нефти российской марки Urals обновила семилетний рекорд. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщило аналитическое агентство Argus.

На пятничных торгах стоимость сырья в Северо-Западной Европе и Средиземноморье поднялась выше $95 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в сентябре 2014 года.

«Российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряжённости в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса», — пояснили в агентстве.

Примечательно, что Urals по своей стоимости заметно опередила эталонную Brent и американскую WTI. Во время торгов в пятницу эти сорта нефти поднимались в цене только до $93,7 и $93,2 за баррель соответственно.

Отчасти наблюдаемая динамика может быть связана с особенностями состава российского сырья. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Как отметил эксперт, для Urals характерно высокое содержание серы, в то время как Brent и американская WTI считаются более лёгкими сортами.

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«В последнее время переработчики в Европе проявляют повышенный интерес к Urals. Этой зимой на фоне сильно подорожавшего газа многие потребители в регионе перешли на использование мазута в качестве печного топлива. При этом недостающий мазут производят на европейских предприятиях именно из тяжёлой российской нефти», — объяснил Потавин.

Помимо этого, на сырьевых котировках сказывается по-прежнему высокий градус напряжённости в отношениях между Россией и Западом. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. На фоне продолжающихся переговоров по гарантиям безопасности ряд представителей США, Великобритании и стран ЕС продолжают обвинять Москву в подготовке «военного вторжения» на Украину.

«Отдельные европейские потребители российской нефти опасаются потенциальных перебоев с поставками в случае обострения ситуации, особенно по той части трубопровода, которая проходит через территорию Украины. В прошлом году по ней было прокачано около 240 тыс. баррелей в сутки. Импортёры могут наращивать закупки, чтобы пополнить запасы на случай негативных сценариев», — предположил Галактионов.

Также влияние на стоимость нефти оказывает нестабильная обстановка на Ближнем Востоке, считают специалисты. Ещё в середине января йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») с помощью заминированных беспилотников нанесли удары по территории ОАЭ, а позже пригрозили новыми атаками. В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена.

«Конфликт между Йеменом и ОАЭ дополнительно подталкивает котировки Urals. Поскольку российская нефть похожа по составу и качеству на ближневосточную, потребители начинают активнее закупать её в условиях возможных срывов поставок из Эмиратов», — отметил Александр Потавин.

В поисках баланса

Основной причиной глобального удорожания нефти опрошенные RT специалисты называют восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19. Хотя омикрон-штамм остаётся более заразным вариантом коронавируса, правительства большинства государств пока не спешат вводить новые карантинные ограничения.

«Бизнес-сообщество постепенно восстанавливается, открываются границы, налаживаются логистические цепочки. Для транспортировки товаров и перемещения людей требуется больше топлива. Таким образом, спрос на энергосырьё уверенно растёт, из-за чего на рынке нефти образовался дефицит», — рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

Примечательно, что крупные страны — экспортёры нефти продолжают наращивать добычу углеводородов. Так, в начале февраля участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить производство сырья с марта дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, текущих объёмов по-прежнему недостаточно для покрытия глобальной нехватки сырья, уверены аналитики.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

«На протяжении всего 2021 года спрос опережал предложение, но страны ОПЕК+ очень осторожно увеличивали производство, опасаясь новых масштабных локдаунов из-за COVID-19. С августа альянс начал уверенно повышать квоты на добычу, но недоинвестирование отрасли и технические проблемы в отдельных странах привели к тому, что поддерживать целевой уровень производства пока не удаётся», — рассказал Игорь Галактионов.

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По мнению Галактионова, общая нехватка нефти в мире сохранится в ближайшее время, но уже во II квартале спрос и предложение сбалансируются — и рынок сможет перейти к профициту. Впрочем, специалист не исключает, что стоимость сырья продолжит увеличиваться до конца марта и способна подняться выше $100 за баррель.

Сохранение нефтяных цен на высоких уровнях позволит быстрее пополнять бюджет и Фонд национального благосостояния, отметил Игорь Галактионов. Таким образом, у государства будет возможность направлять больше денег на социальные расходы и реализацию стратегических целей.

Более того, как подчеркнул Владимир Чернов, удорожание нефти должно позитивно отразиться на динамике нацвалюты. Так, по мнению специалиста, в случае отсутствия серьёзного роста геополитической напряжённости курсы доллара и евро продолжат оставаться ниже 80 и 90 рублей соответственно.