В ожидании баланса: как могут меняться цены на нефть в 2022 году

На торгах во вторник, 4 января, цена нефти Brent впервые с конца ноября 2021 года поднималась до $80,5 за баррель. Инвесторы положительно восприняли итоги заседания стран ОПЕК+. В ходе переговоров стороны решили сохранить условия сделки и продолжить увеличение добычи углеводородов с февраля. По словам российского вице-премьера Александра Новака, распространение нового штамма коронавируса «омикрон» не отразилось на глобальном потреблении топлива. На этом фоне аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на нефть в мире. Как в этих условиях может измениться стоимость барреля до конца года — в материале RT.

Во вторник, 4 января, мировые цены на нефть выросли до максимального уровня за почти полтора месяца. В ходе вечерних торгов стоимость сырья на бирже ICE в Лондоне поднималась примерно на 2% — до $80,5 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 26 ноября. Впрочем, после этого котировки вернулись к отметке $79,7 за баррель.

Игроки рынка позитивно отреагировали на итоги переговоров между странами — участницами соглашения ОПЕК+. На заседании во вторник представители государств решили оставить без изменений ранее согласованные планы и с февраля 2022 года продолжить увеличивать добычу нефти.

Как заявил по итогам встречи российский вице-премьер Александр Новак, в мире по-прежнему сохраняется неопределённость в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. По его словам, уровень заражений новым вариантом COVID-19, согласно наблюдениям, остаётся высоким, однако количество госпитализаций сейчас достаточно низкое, поэтому ситуация не отражается на глобальном потреблении топлива.

«Мы считаем, что надо продолжать исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брало на себя в рамках повышения добычи (нефти. — RT). Поэтому было принято общее решение, все страны поддержали, что в феврале будет продолжено наращивание добычи на 400 тыс. баррелей в сутки», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 24 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

Летом 2021 года в связи с восстановлением глобальной экономики от последствий пандемии потребление топлива в мире начало заметно расти. В этих условиях с августа страны — экспортёры нефти стали постепенно увеличивать добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

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«Решение дополнительно нарастить добычу в феврале говорит о том, что в ОПЕК+ положительно оценивают динамику восстановления мирового спроса на нефть. Поэтому рынок реагирует кратковременным повышением цен. В дальнейшем рост предложения может привести к снижению котировок. Скорее всего, в ближайшее время цены вернутся в коридор $65—75 за баррель», — предположил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её мнению, в январе баррель нефти Brent будет торговаться на уровне $68—77. Между тем в течение всего года эксперт прогнозирует более широкий диапазон цен — $65—90 за баррель.

«Скорее всего, средняя цена нефти за 2022 год будет ближе именно к $90 за баррель, чем к $65. Мы видим, что во многих странах продолжается энергетический кризис, а решение США увеличить продажи сырья из своих резервов вряд ли как-то сильно скажется на рынке», — считает Мильчакова.

Пределы допустимого

Согласно оценке специалистов датского инвестиционного банка Saxo Bank, в 2022 году цены на нефть могут ненадолго подниматься выше $100 за баррель. Как ранее предположил в интервью RT главный экономист организации Стин Якобсен, в случае наступления холодной зимы в ряде стран котировки даже способны приблизиться к отметкам $110—120 за баррель.

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Впрочем, большинство опрошенных RT аналитиков считают такой прогноз маловероятным. При этом эксперты не ожидают и серьёзного падения цен на энергоносители в текущем году.

«Даже если цены на нефть под влиянием каких-либо факторов и опустятся ниже $40 за баррель, это падение будет краткосрочным. Для стабилизации ситуации на рынке страны ОПЕК+ вновь начнут вновь резко сокращать добычу. Не останутся в стороне и сланцевые производители нефти, так как при стоимости сырья ниже $40 за баррель их производство станет убыточным», — рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

По словам Натальи Мильчаковой, сохранение нефтяных цен на относительно высоком уровне благоприятно отразится на экономике России. Как полагает эксперт, за счёт удорожания сырья объём доходов бюджета в 2022 году по-прежнему будет превышать сумму расходов.

«Российский бюджет балансируется при стоимости нефти в $42,3 за баррель. Сегодня котировки почти в два раза превышают этот уровень, соответственно, казна получает намного больше доходов, чем планировалось. Хотя Россия постепенно преодолевает нефтегазовую зависимость, страна по-прежнему остаётся одним из крупнейших экспортёров энергосырья в мире и не может не извлекать выгоду из высоких цен на углеводороды», — подчеркнула Мильчакова.

По её словам, дополнительные доходы государство будет направлять на пополнение резервов и развитие экономики. Так, деньги от продажи нефти могут пойти в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для создания сбережений на будущее. В то же время часть средств ФНБ может быть использована при реализации крупных производственных проектов общенационального значения, считает Наталья Мильчакова.