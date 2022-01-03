Валютные перспективы: как могут измениться курсы доллара и евро в 2022 году

В понедельник, 3 января, российская валюта показывает неопределённую динамику в ходе первых торгов 2022 года. Как полагают аналитики, в ближайшие 12 месяцев наиболее важными для рубля станут геополитические факторы, а также изменения нефтяных цен. По мнению экспертов, инвесторы будут реже реагировать на ситуацию с пандемией в мире. При этом значимую поддержку нацвалюте способно оказать повышение ключевой ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

В понедельник, 3 января, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. В начале торгов курс доллара поднимался на 0,7% — до 75,2 рубля, а курс евро — на 0,9%, до 85,3 рубля. Впрочем, уже в середине дня значения опустились до 74,7 и 84,7 рубля.

В 2022 году важное значение для рубля будут иметь геополитические факторы, уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, участники валютного рынка будут внимательно следить за переговорами между Россией и США, которые могут состояться 9—10 января в Женеве.

«Инвесторы ждут снижения неопределённости и рассчитывают на постепенное сближение позиций двух стран. Контакты Москвы и Вашингтона уже, по сути, обретают регулярный характер, что само по себе способно улучшать настрой покупателей рублёвых активов», — отметил Бахтин в беседе с RT.

Также внимание инвесторов будет приковано к намеченным на 12 января переговорам Россия — НАТО. Как полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, положительные итоги встречи могут успокоить игроков рынка и снять с рубля часть геополитических рисков.

«Дипломатическое противостояние России и НАТО нервирует инвесторов. Ближайший раунд переговоров будет посвящён острой теме — расширению блока, и многое зависит от исхода этой встречи. В спокойной ситуации динамика курса рубля в 2022 году будет следовать в русле общих тенденций большинства валют развивающихся рынков», — пояснил RT Александр Потавин.

Кроме того, в новом году одним из определяющих факторов для рубля будет оставаться динамика нефтяных цен, уверены аналитики. Напомним, что в 2021-м на фоне восстановления мировой экономики и глобального спроса на топливо баррель сырья эталонной марки Brent подорожал почти в полтора раза — с $50—55 до $77—78. При этом в октябре котировки обновили трёхлетний максимум и ненадолго превышали $86 за баррель.

Также по теме «Достойный результат»: как менялся курс рубля в 2021 году Для российской валюты 2021 год стал во многом удачным, считают специалисты. По итогу 12 месяцев курс евро на Московской бирже...

«Полагаю, что в 2022-м мы по-прежнему будет наблюдать посткризисное восстановление цен на нефть. Стоимость сырья по-прежнему получает существенную поддержку под влиянием политики защиты отраслевых и национальных интересов, реализуемой странами — участницами сделки ОПЕК+», — отметил в разговоре с RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна уберечь стоимость нефти от резких обвалов.

По мнению Александра Осина, с учётом действий стран ОПЕК+ в 2022 году цены на нефть будут оставаться выше $65 за баррель. При это специалист не исключает вероятность достижения отметки $95 за баррель. Похожей оценки придерживается и Александр Потавин.

«Вполне комфортным для потребителей и производителей на 2022 год является диапазон $65—80 за баррель нефти Brent. Только если цена барреля опустится ниже отметки $60, можно ожидать негативного влияния на курс рубля. Если же по каким-то причинам мы увидим новую волну роста цен на нефть — до уровня $85—90 за баррель, то можно ждать укрепления нацвалюты», — считает Потавин.

Legion-Media

© Sipa Asia/Sipa USA

Примечательно, что пандемия коронавируса в 2022 году может начать оказывать всё меньшее влияние на курс рубля. Такую точку зрения в беседе с RT выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Думаю, тема с пандемией будет постепенно сходить на нет. Все основные крупные экономики в итоге добьются такого уровня вакцинации, когда COVID-19 станет неким фоном, к которому все привыкнут. Это не будет никак оказывать влияние на макроэкономические индикаторы», — предположил Разуваев.

С оглядкой на доллар

В 2022 году опрошенные RT специалисты прогнозируют укрепление доллара на международном рынке. Во многом такие ожидания аналитики объясняют действиями ФРС США.

Напомним, что ещё в 2020-м Федрезерв Соединённых Штатов снизил процентную ставку почти до нуля и запустил программу количественного смягчения. Американский регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна была привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики после кризиса. Впрочем, действия ФРС стали одной из причин разгона инфляции в США.

В ноябре 2021 года регулятор США объявил о начале сворачивания программы количественного смягчения, в результате чего доллар стал укрепляться на международном рынке. Более того, в 2022-м ФРС намерена продолжить ужесточение монетарной политики и планирует начать повышение процентной ставки. Вместе с тем даже в этих условиях специалисты не ожидают серьёзного ослабления рубля по отношению к доллару.

«Рост ставок в США негативен для валют развивающихся рынков, в особенности тех, что в период нулевой процентной ставки Федрезерва полагались на долларовые заимствования. В данном контексте у рубля довольно прочные позиции в свете наличия сильного макроэкономического базиса России. Прежде всего речь идёт о низком уровне госдолга и значительном объёме накопленных резервов», — рассказал Александр Бахтин.

Поддержка регулятора

По мнению экспертов, определённую поддержку рублю могут оказать действия Центробанка. Напомним, что в 2021 году для борьбы с инфляцией ЦБ семь раз повышал ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. Более того, в декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила вероятность нового роста ставки в 2022 году. Предполагается, что таким образом Банк России сможет охладить потребительский спрос и опустить инфляцию с текущих 8,4 до 4—4,5%.

«Скорее всего, мы пока ещё не добрали той жёсткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели… Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях», — заявляла Набиуллина во время декабрьской пресс-конференции.

Legion-Media

© Aleksei Golovanov

В то же время рост ключевой ставки традиционно повышает привлекательность рублёвых активов и, в частности, облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате ожидаемый приток инвестиций на российский финансовый рынок должен способствовать удорожанию рубля.

«Поскольку ЦБ, видимо, продолжит ужесточать монетарную политику, реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) закрепится в положительной зоне. Это хороший стимул для притока средств глобальных инвесторов на российский долговой рынок с перспективой укрепления рубля», — считает Александр Потавин.

Прогнозные границы

По прогнозу Александра Осина, с января по март курсы доллара и евро будут оставаться в широких диапазонах — 70—85 и 80—95 рублей соответственно. В середине года, как полагает Александр Потавин, показатели могут находиться в более узком коридоре — 72—78 и 81—87 рублей.

Согласно оценке Александра Бахтина, к концу 2022-го курсы стабилизируются на уровнях 70—76 рублей за доллар и 80—86 рублей за евро. Между тем Александр Разуваев не исключает, что в течение года курс доллара может ненадолго опускаться ниже отметки 70 рублей.

«Если ЦБ будет повышать ставку, цены на энергосырьё продолжат расти, и никаких геополитических обострений не произойдёт, вполне возможно снижение курса доллара до 65 рублей», — подчеркнул Разуваев.

Ранее аналогичный прогноз в беседе с RT озвучивал главный экономист датского инвестиционного банка Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, курс доллара может снижаться до 65—66 рублей. При этом, как полагает специалист, поддержку нацвалюте должен оказать запуск газопровода «Северный поток — 2».

«Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении «Северного потока — 2», этот вопрос будет решён. И это приведёт к укреплению рубля», — отмечал Якобсен.