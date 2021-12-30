«Достойный результат»: как менялся курс рубля в 2021 году

Для российской валюты 2021 год стал во многом удачным, считают специалисты. По итогу 12 месяцев курс евро на Московской бирже опустился с 92 до 84 рублей, а курс доллара остался вблизи отметки 74—75 рублей. В определённые моменты нацвалюта оказывалась под давлением геополитических факторов и общего ухудшения настроений на глобальном рынке в связи с пандемией. Вместе с тем значимую поддержку рублю оказывал ажиотажный рост мировых цен на нефть и газ. Помимо этого, в пользу российской валюты сыграло заметное повышение ключевой ставки ЦБ.

В четверг, 30 декабря, российская валюта дешевеет на Московской бирже. К середине дня курс доллара поднимался на 1,1% — до 74,89 рубля, а курс евро — на 0,9%, до 84,64 рубля.

Вместе с тем уходящий год стал во многом удачным для рубля. Такую точку зрения в интервью RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«За год российская валюта укрепилась примерно на 8% по отношению к европейской, а относительно американской показатели практически не изменились. Ситуация выглядит достаточно успешно, если сравнивать с динамикой турецкой лиры и ряда других валют развивающихся рынков. В уходящем году, конечно, были периоды волатильности, но в целом рубль показал вполне достойный результат», — подчеркнула Мильчакова.

Отметим, 2021 год нацвалюта встретила вблизи отметок 73—75 рублей за доллар и 90—92 рубля за евро. Уже в начале весны показатели опускались до 72,5 и 86,5 рубля, но после этого начали резко расти. Так, в апреле курсы поднимались до 78 и 92,8 рубля соответственно. Достигнутые значения стали самыми высокими в текущем году.

«На тот момент ослабление рубля было связано с общим укреплением доллара на международном рынке, ухудшением ситуации с пандемией в мире, а также рисками введения локдаунов в ряде стран. Дополнительное давление на российскую валюту оказал рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной», — объяснил в разговоре с RT начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

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Кроме того, как отмечают эксперты, инвесторов всерьёз насторожили новости о возможных санкциях США в отношении российского госдолга и «Северного потока — 2». Впрочем, опасения игроков рынка в конечном итоге практически не оправдались.

15 апреля Вашингтон ввёл новые ограничения против Москвы и запретил своим финансовым организациям покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Между тем санкции оказались менее жёсткими, чем предполагалось. Меры затронули только первичный рынок долговых бумаг России. При этом американские инвесторы сохранили возможность приобретать новые облигации через посредников. Более того, запрет не коснулся европейских и азиатских покупателей ОФЗ.

Позже стало известно об отказе Соединённых Штатов вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Президент страны Джо Байден мотивировал это решение тем, что газопровод был уже почти полностью достроен, а дополнительные ограничения стали бы контрпродуктивными для отношений США и Европы.

«Когда стало понятно, что опасность введения более жёстких санкций не реализуется, инвесторы вздохнули спокойнее. К тому моменту на финансовые рынки мира уже вернулся оптимизм, и с середины апреля рубль стал двигаться в общем русле. Также игроков успокоила договорённость о встрече президентов России и США, которая произошла в июне», — рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Поддержка для валюты

В течение лета и большей части осени российская валюта преимущественно укреплялась на Московской бирже. При этом в конце октября курсы доллара и евро впервые за полтора года опускались ниже 70 и 81 рубля соответственно.

По мнению Марка Гойхмана, значительную поддержку национальной валюте оказал рост мировых цен на нефть. Так, если ещё в январе 2021 года цена барреля эталонной марки Brent колебалась на уровне $50—55, то в октябре показатель обновил трёхлетний максимум и превысил отметку $86.

Стремительный взлёт цен можно было наблюдать и на рынке газа, особенно в Европе. В начале 2021-го топливо в ЕС торговалось на уровне $230 за 1 тыс. кубометров, а в октябре котировки вплотную приблизились к $2000 за 1 тыс. кубометров. Это произошло впервые за всю историю наблюдений. Такое положение дел дополнительно подталкивало российские рынки и валюту к росту, подчеркнул Михаил Шульгин.

«Трудно представить более благоприятную внешнюю конъюнктуру для страны — экспортёра нефти и газа. Компании платили щедрые дивиденды, и в целом российский фондовый рынок после снижения градуса геополитической напряжённости смотрелся крайне привлекательно для международных и локальных инвесторов», — отметил эксперт.

Reuters

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Также поддержку национальной валюте оказывала политика Банка России, считает Марк Гойхман. В 2021 году в рамках борьбы с инфляцией регулятор семь раз повышал ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых.

«Действия ЦБ увеличили доходность рублёвых активов, сделали их более привлекательными для инвесторов, что также повысило спрос на российскую валюту. Это стало одной из главных причин того, что курс доллара опускался ниже 70 рублей», — объяснил Гойхман.

Рыночное похолодание

В ноябре под влиянием целого ряда внешних факторов российская валюта вновь начала слабеть. Так, в течение месяца курсы доллара и евро поднимались до 75,9 и 85,7 рубля соответственно.

«В начале месяца ФРС США, которая на протяжении полутора лет вливала напечатанные деньги в экономику, объявила о начале сворачивания стимулирующих программ. Перспектива сокращения притока денег привела к уменьшению спроса на сырьевые товары, ценные бумаги, валюты развивающихся рынков и, в частности, на рубль», — объяснил Марк Гойхман.

РИА Новости

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Кроме того, в конце ноября был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», и многие государства вновь стали вводить карантинные ограничения. На фоне возросших опасений относительно перспектив мировой экономики инвесторы начали активнее распродавать сырьё и валюты развивающихся рынков. Стоимость нефти при этом опустилась ниже $66 за баррель.

Одновременно инвесторов начал беспокоить очередной виток напряжённости между Москвой и Западом, отметил Марк Гойхман. Так, по его словам, США и ЕС усилили санкционную риторику в связи с появлением новостей о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

«Тем не менее с декабря положение несколько смягчилось: президенты России и США снова побеседовали, но уже в формате видеоконференции. Эмоциональное снижение нефтяных котировок оказалось чрезмерным, и они вернулись к $80 за баррель. Свою роль сыграло и очередное повышение ключевой ставки ЦБ. В результате рубль по отношению к доллару вернулся к тем же значениям, с которых начинал 2021 год», — заключил Гойхман.