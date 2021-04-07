Валютная турбулентность: курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала ноября 2020 года

В среду, 7 апреля, курс доллара на Московской бирже впервые с ноября прошлого года поднялся выше 78 рублей. Одновременно курс евро превысил отметку 92 рубля — в последний раз такой показатель можно было наблюдать в феврале 2021-го. По мнению экспертов, на российскую валюту давит общее ухудшение настроений инвесторов и обострение санкционных рисков. Вместе с тем долгосрочную поддержку нацвалюте продолжат оказывать высокие цены на нефть и стабильные макропоказатели России. Как в этих условиях могут измениться курсы евро и доллара — в материале RT.

В среду, 7 апреля, российская валюта слабеет на Московской бирже. В ходе утренней торговой сессии курс доллара поднимался выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года. Впрочем, уже в середине дня доллар вернулся к отметке 77,7 рубля.

При этом курс евро достигал 92,4 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 1 февраля 2021 года.

Официальный курс валют Центробанка на 8 апреля установлен на уровне 77,77 рубля за доллар и 92,33 рубля за евро.

«Сейчас на рубль влияет сразу совокупность факторов. В частности, сказывается нестабильность на глобальных фондовых рынках. Так, игроки ещё находятся под впечатлением от недавнего обвала турецкой лиры. На этом фоне инвесторы не хотят рисковать и выходят из активов развивающихся рынков, в том числе рублёвых», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо этого, как отмечают аналитики, негативная динамика также связана с нестабильной геополитической ситуацией. Ослабление национальной валюты происходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. Ранее в Киеве заявили об отказе от участия в переговорах в Минске и предложили перенести их в ряд стран, включая Польшу.

«Инвесторы боятся дальнейшей эскалации напряжённости на Украине, что может привести к новым санкциям со стороны США. В результате среди финансовых игроков усилилась неопределённость, что привело к оттоку инвестиций с рынка долговых бумаг России и временному ослаблению рубля», — подчеркнул в беседе с RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Как добавил эксперт, инвесторы в значительной мере опасаются возможного введения американских санкций в отношении российского госдолга. В первую очередь речь идёт о потенциальном запрете на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Таким образом владельцы гособлигаций направляют свои деньги в долг российской экономике.

В середине марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уже в ближайшее время США сообщат о новых антироссийских ограничениях.

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«Логично, что неоднозначные высказывания представителей США, ЕС и Великобритании вынуждают игроков закладывать все санкционные сценарии в риск-модели. Тем не менее эти факторы — временные, а грядущее снижение напряжённости на Украине может сыграть на пользу рублю», — отметил в разговоре с RT аналитик ГК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Более того, в долгосрочной перспективе заметную поддержку нацвалюте может оказать рост нефтяных котировок. Такую точку зрения выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бахтин.

«Сейчас стоимость энергосырья находится на комфортном для российского бюджета уровне, что позволяет наращивать доходы казны по мере роста котировок. В среднесрочной перспективе цены на нефть могут продолжить увеличиваться, если участники ОПЕК+ продолжат соблюдать договорённости», — добавил собеседник RT.

Отметим, что в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. Как объясняют аналитики, подобная тактика позволяет удержать нефтяные цены от резкого падения.

На очередном заседании 1 апреля страны — участницы сделки ОПЕК+ скорректировали условия соглашения. В мае и июне 2021 года стороны договорились увеличить добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 441 тыс. баррелей.

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Помимо этого, в пользу рубля продолжат играть стабильные макроэкономические показатели России, считает Евгений Миронюк. По его словам, инвесторы позитивно оценивают темпы восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19, а также низкий уровень долговой нагрузки и высокий объём российских резервов.

«Так, Всемирный банк уже улучшил оценки по объёму российского ВВП в 2021 и 2022 годах. Укоренные темпы роста экономики потенциально увеличат приток инвестиций и сальдо платёжного баланса, что позитивно скажется и на рубле», — отметил эксперт.

На этом фоне аналитики не ожидают значительных колебаний на валютном рынке России в ближайшее время. Как полагает Дмитрий Бабин, при сохранении текущих условий курс доллара может временно закрепиться на уровне 76—79 рублей, а евро — на уровне 90—94 рубля. Между тем в перспективе до конца текущего года при росте цен на нефть до $80—90 за баррель курс доллара может снизиться до 65—67 рублей, а евро — опуститься до диапазона 78—80 рублей, не исключает Александр Разуваев.