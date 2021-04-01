Весенний баланс: как могут измениться курсы доллара и евро в апреле

На первых торгах апреля рубль умеренно укрепляется по отношению к доллару и евро на Московской бирже. По словам экспертов, в ближайшее время динамика российской валюты во многом будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в мире, санкционных рисков и положения дел на рынке нефти. При этом определённую поддержку рублю способно оказать повышение ключевой ставки Банком России, уверены аналитики. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца месяца — в материале RT.

В четверг, 1 апреля, российская валюта умеренно укрепляется в ходе торгов на Московской бирже. В начале дня курс доллара снижался на 0,2% — до 75,57 рубля, а курс евро — на 0,1%, до 88,69 рубля.

Отметим, что в марте российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику. Так, в первой половине месяца курс доллара опускался с 74,63 до 72,53 рубля, а курс евро — с 90,07 до 86,52 рубля. Значения стали самыми низкими с августа 2020 года. Впрочем, ближе к концу месяца курсы доллара и евро перешли к росту, а в последние дни марта стабилизировались вблизи 75—76 и 88—89 рублей.

Как полагают опрошенные RT эксперты, в апреле одним из определяющих факторов для российской валюты будет динамика распространения коронавируса в ряде стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в марте количество выявленных случаев COVID-19 в мире выросло сразу на 14 млн по сравнению с 11 млн в феврале. При этом общее число инфицированных превысило 128 млн человек.

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Ухудшение эпидемиологической обстановки в мире вызывает опасения у инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. В этих условиях игроки финансового рынка могут начать выводить деньги из рисковых активов, включая рубль. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Рост заболеваемости коронавирусом в Европе и других странах, введение новых карантинных мер в ряде государств, спад потребления сырья — всё это может отразиться на показателях российского фондового рынка. Индексы Мосбиржи и РТС рискуют опуститься ниже 3500 и 1450 пунктов соответственно, в результате чего рубль тоже может оказаться под давлением», — пояснил Деев.

Кроме того, по мнению специалистов, валютных инвесторов по-прежнему настораживают санкционные риски. Напомним, в середине марта в Вашингтоне заявили о намерении анонсировать новые антироссийские ограничения уже в ближайшее время. На этом фоне среди финансовых игроков усилилась неопределённость, что привело к оттоку инвестиций с рынка долговых бумаг России.

«Фактор давления из-за санкций также является риском для рубля, однако не первоочередным. При этом мы не исключаем, что сейчас вопрос антироссийских ограничений может временно отойти на второй план, а внимание политической арены мира вновь переключится на политику Штатов в отношении Китая», — предположил в беседе с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В то же время заметную поддержку рублю может оказать рост нефтяных цен. Об этом RT рассказал ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.

«Если страны — участницы сделки ОПЕК+ будут снижать нефтедобычу прежними темпами, а мировая экономика продолжит восстанавливаться, то на рынке энергосырья возникнет перекос в сторону спроса. Это может привести к росту нефтяных цен до $75 за баррель», — считает эксперт.

Напомним, что в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По мнению специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

Очередное заседание участников альянса запланировано на 1 апреля. Как ожидается, стороны должны будут согласовать условия добычи нефти на май.

© Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Помимо этого, в пользу рубля могут сыграть изменения в денежно-кредитной политике Центробанка. В марте совет директоров ЦБ впервые с декабря 2018 года решил повысить ключевую ставку. Такое решение топ-менеджмент регулятора принял для сдерживания инфляции. Между тем, как подчеркнули в Банке России, в ближайшие месяцы ставка может быть дополнительно повышена.

По словам Николая Переславского, повышение ключевой ставки ЦБ традиционно приводит к росту доходности российских долговых бумаг. В результате инвесторы начинают активнее покупать гособлигации страны, что способствует укреплению рубля.

«В этих условиях, по нашим оценкам, до конца месяца курс доллара может колебаться в диапазоне 73,5—77 рублей, а курс евро — в рамках 86—92 рублей», — заключил Переславский.