Впервые с конца февраля: курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей

Во вторник, 23 марта, курс евро на Московской бирже впервые с конца февраля поднялся выше 90 рублей. Одновременно курс доллара превысил отметку 76 рублей — в последний раз такой показатель можно было наблюдать ещё в начале февраля. По мнению экспертов, давление на российскую валюту оказало ухудшение настроений мировых инвесторов, а также обострение санкционных рисков. Кроме того, рубль негативно отреагировал на резкое снижение нефтяных котировок, считают аналитики. Впрочем, согласно оценке специалистов, долгосрочную поддержку нацвалюте по-прежнему оказывают стабильные макроэкономические показатели России. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

Во вторник, 23 марта, российская валюта слабеет на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара поднимался на 1,9% и впервые с 3 февраля достигал 76,34 рубля. Курс евро при этом рос на 1,5% — до 90,78 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 26 февраля.

Официальный курс валют Центробанка на 24 марта установлен на уровне 75,36 рубля за доллар и 89,77 рубля за евро.

«На этой неделе рубль оказался под давлением сразу нескольких факторов. Одним из них стала общая неспокойная обстановка на развивающихся рынках. Нервозность среди игроков резко возросла после неожиданной смены руководителя Центробанка Турции, что привело к обвалу турецкой лиры», — рассказал RT председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

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Отметим, что с начала недели турецкая валюта подешевела по отношению к доллару более чем на 5%. По словам экспертов, такая динамика всерьёз насторожила инвесторов, вкладывающих деньги в активы развивающихся стран. В результате для перестраховки игроки начали массово распродавать все рисковые валюты, включая рубли.

Помимо этого, давление на российскую валюту оказало обострение санкционных рисков. Такую точку зрения в беседе с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Мы видим очередной виток роста геополитической напряжённости. В последнее время вновь активизировались санкционные угрозы. Так, уже на этой неделе рынок ждёт конкретики в части анонсированных ранее ограничений против России со стороны США», — рассказал Бахтин.

По его словам, инвесторы в первую очередь опасаются потенциального введения американских санкций в отношении госдолга России. В частности, речь идёт о возможном запрете на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Иными словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

РИА Новости

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Ранее в Вашингтоне неоднократно рассматривали возможность запретить инвесторам покупать российские ОФЗ в качестве санкционной меры в отношении Москвы. 17 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что уже в ближайшее время США сообщат о новых антироссийских ограничениях. На этом фоне опасения инвесторов усилились, и участники рынка начали выводить средства из ОФЗ.

Так, за последнюю неделю индекс гособлигаций России (RGBI) просел сразу на 2% и в ходе торгов 23 марта обновил годовой минимум, опустившись до 144 пунктов. Отметим, что отток средств из ОФЗ традиционно приводит к ослаблению рубля.

Впрочем, возможное введение санкций США на российский госдолг может привести лишь к краткосрочным колебаниям на валютном рынке и не несёт серьёзных рисков для финансовой системы страны. Об этом 19 марта заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень государственного долга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. И то, что проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне, это не создаёт каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы справляться с волатильностью на финансовом рынке», — отметила Набиуллина.

Помимо этого, на торгах вторника против рубля сыграло заметное падение нефтяных цен. Так, во второй половине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась почти на 5% и впервые с 12 февраля достигала $61,42 за баррель.

«Нефтяные котировки продолжают корректироваться на фоне роста заболеваемости в Европе, где страны возвращаются к карантину. Кроме того, игроки рынка негативно восприняли новости об увеличении добычи сырья в США. За последнюю неделю количество буровых установок в стране выросло до 411», — рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Опора для валюты

В то же время, как отметил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, стоимость нефти по-прежнему находится на комфортном для российского бюджета уровне. В результате доходы казны от продажи энергосырья продолжат расти в ближайшие месяцы, что приведёт к улучшению платёжного баланса и окажет поддержку рублю, уверен эксперт.

Reuters

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Кроме того, благоприятное влияние на рубль по-прежнему оказывают стабильные макроэкономические показатели России, считает Александр Бахтин. Так, по его словам, инвесторы позитивно оценивают высокий объём российских резервов и низкий уровень долговой нагрузки.

В этих условиях опрошенные RT аналитики не ожидают значительных колебаний на валютном рынке страны в ближайшее время. Как полагает Евгений Миронюк, при сохранении текущих условий в моменте курсы доллара и евро могут ненадолго подняться к уровням 78 и 93 рубля, после чего постепенно начнут двигаться в сторону 72 и 84 рублей. Похожей оценки придерживается и Николай Подгузов.