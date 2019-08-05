«В плену рестрикций»: Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций, связанный с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа. Об этом заявили в Минфине США, уточнив, что ограничительные меры вводятся в связи с «уверенностью Госдепартамента в том, что российское руководство не соблюдает закон «О химических и биологических вооружениях». В Совете Федерации выразили мнение, что Вашингтон продолжает вводить новые санкции, в том числе потому что прежние рестрикции не имеют должного эффекта. Ранее в российском МИД констатировали, что новые американские санкции лишь подтверждают ошибочность позиции Запада по инциденту в Солсбери.

Новый пакет антироссийских санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль вступит в силу через три недели, 26 августа. Об этом заявили в Министерстве финансов США.

«Директива закона CBW (о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года. — RT) вступит в силу 26 августа 2019 года, после периода уведомления конгресса, требуемого законом», — говорится в распространённом сообщении.

В ведомстве уточнили, что данная мера принимается «вследствие уверенности Государственного департамента в том, что правительство Российской Федерации не соблюдает положения закона «О химических и биологических вооружениях».

Также по теме Полный пакет: США ввели новые санкции против России Против России вводится второй пакет санкций со стороны США, связанный с делом Скрипалей. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединённых...

В заявлении говорится, что Минфин США налагает запрет, связанный с определёнными займами в американских банках, и будет противодействовать выделению Москве помощи от многосторонних банков развития.

«Министерство финансов также позаботится о том, чтобы проводимая США политика противодействия предоставлению Российской Федерации помощи от многосторонних банков развития сохранялась перманентно, до тех пор пока действия России не будут соответствовать требованиям закона «О химических и биологических вооружениях», — заявили в американском ведомстве.

Как отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Вашингтон фактически находится в плену собственных антироссийских санкций.

«США уже не могут отказаться: они находятся в плену тех санкций, которые вводят против России. Они остановиться не могут, в том числе потому что санкции не достигают результатов», — полагает сенатор.

Парламентарий добавил, что вместо поиска доказательств по делу Скрипалей Вашингтон просто демонстрирует поддержку Лондону, исходя из внешнеполитических мотивов.

«Вместо того чтобы требовать доказательств того, что произошло в Солсбери, они выражают солидарность стране, которую считают союзником», — отметил политик.

Цеков подчеркнул, что подобная санкционная политика неприемлема в условиях современного мира.

«Если возникают какие-то конфликты, их нужно решать путём переговоров. Надо уметь слышать и другую сторону, анализировать все источники информации», — заключил сенатор.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

AFP

© Alastair Pike

Второй пакет санкций

Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры со стороны Вашингтона вступят в силу 19 августа. О соответствующих планах Госдеп заявил 3 августа. Речь идёт о новом пакете мер, впервые утверждённых в Вашингтоне в августе 2018 года.

«США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Соединённом Королевстве (Великобритании) 4 марта 2018 года», — говорилось в опубликованном документе.

Также по теме «Расчёт на пропагандистский эффект»: в МИД прокомментировали готовящиеся санкции США по делу Скрипалей Санкции США не смогли заставить Россию изменить политический курс, а потому готовящиеся ограничительные меры в связи с делом об...

В Госдепе уверены, что «эти действия поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух граждан, один из которых впоследствии скончался».

Новый набор ограничительных мер распространяется на госдолг. США также потребовали от международных финансовых организаций отказаться от предоставления кредитов Москве. Кроме того, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях.

В дополнение к этому вводятся ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники, оборот которых контролируется американским Минторгом. Согласно оценке Госдепа, новые санкции способны сократить взаимные коммерческие отношения Москвы и Вашингтона на миллиарды долларов.

В Минфине США пояснили, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Так, директива об ограничениях касается только министерств, агентств и суверенного фонда.. К ним, согласно документам ведомства, относятся Центробанк России и Фонд национального благосостояния, а также российский Минфин.

Представители экстренных служб на месте, где обнаружили Сергея и Юлию Скрипалей, март 2018 года

Reuters

© Peter Nicholls

Напомним, инцидент в британском Солсбери произошёл в марте 2018 года. Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии неподалёку от их дома. Практически сразу Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей Россию. Впоследствии эту позицию поддержали Соединённые Штаты и ряд других стран.

Как заявила 4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые антироссийские санкции США по делу Скрипалей являются «мощнейшим доказательством», что представленная официальным Лондоном часть истории по этому делу выдумана и является провокативной. Такое мнение дипломат выразила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».