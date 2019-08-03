МИД Британии поприветствовал новые санкции США против России

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Лондон приветствует решение Вашингтона ввести второй пакет санкций в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
МИД Британии поприветствовал новые санкции США против России
  • Reuters

«Мы приветствуем сегодня неизменную поддержку США, которые ввели санкции по химическому и биологическому оружию в ответ на использование Россией смертельно опасного нервно-паралитического вещества в Солсбери», — написал он в Twitter.

Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей. 

Документ предусматривает ограничения для американских банков в участии в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитование российского правительства не в рублях и ограничения по лицензированию.

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