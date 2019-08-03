МИД Британии поприветствовал новые санкции США против России
- Reuters
«Мы приветствуем сегодня неизменную поддержку США, которые ввели санкции по химическому и биологическому оружию в ответ на использование Россией смертельно опасного нервно-паралитического вещества в Солсбери», — написал он в Twitter.
Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Документ предусматривает ограничения для американских банков в участии в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитование российского правительства не в рублях и ограничения по лицензированию.