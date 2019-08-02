МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
  • РИА Новости

По её словам, американская сторона продолжает использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением Скрипалей, чтобы обострить отношения с Россией.  

Она отметила, что анонсированные Вашингтоном санкции преимущественно дублируют антироссийские меры, которые вводились в предыдущие годы. 

Захарова добавила, что инициаторы санкционного нажима на Россию «перепробовали многое, но ничего у них не получилось». 

В МИД добавили, что нынешние санкции будут «72-ми по счёту с 2011 года». В ведомстве отмечают, что «Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ своё бессилие».

«Как мы уже отмечали, авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчёт на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве», — заявила она.

Ранее в администрации США сообщили о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей.

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