В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Соединённые Штаты вводят второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации США.

Отмечается, что эти меры были применены в связи с тем, что Россия, по заявлениям США, «не предоставила гарантий в рамках американского закона».

Как уточняется, речь идёт о законе «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применён из-за инцидента в Солсбери.

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Первый пакет был введён в августе 2018-го и предусматривал ограничения, связанные в основном с продажей оружия и продукции двойного назначения.