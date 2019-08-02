В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

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Соединённые Штаты вводят второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации США.
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
  • Reuters

Отмечается, что эти меры были применены в связи с тем, что Россия, по заявлениям США, «не предоставила гарантий в рамках американского закона».

Как уточняется, речь идёт о законе «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применён из-за инцидента в Солсбери.

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей

Первый пакет был введён в августе 2018-го и предусматривал ограничения, связанные в основном с продажей оружия и продукции двойного назначения.

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