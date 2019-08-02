СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
  • РИА Новости

Отмечается, что первый пакет ограничительных мер в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года американский лидер ввёл в прошлом году.

Ранее председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам США Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвали Трампа ввести новые санкции против России  из-за ситуации вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. 

В мае сообщалось, что США подготовили второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей.

Первый пакет был введён ещё в августе 2018-го и предусматривал ограничения, связанные в основном с продажей оружия и продукции двойного назначения.

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