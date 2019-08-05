Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций

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Минфин Соединённых Штатов сообщил, что новый пакет антироссийских санкций в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступит в силу 26 августа.
Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций
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Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Директива закона CBW (закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года. — RT) вступит в силу 26 августа 2019 года, после периода уведомления конгресса», — говорится в тексте.

Ранее Госдеп США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Американский Минфин пояснил, что эти санкции не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда».

Первый пакет санкций был введён США в августе 2018 года и предусматривал ограничения, связанные в основном с продажей оружия и продукции двойного назначения.

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