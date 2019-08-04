В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Новые санкции США в отношении России не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», пояснили в американском Минфине.

Согласно директиве, опубликованной ведомством, под санкции в том числе попадают Центробанк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов.

Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

В частности, Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами.

Кроме того, санкции подразумевают запрет для американских банков на участие в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставление нерублёвых кредитов российскому правительству.