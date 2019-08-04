В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Короткая ссылка
Новые санкции США в отношении России не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», пояснили в американском Минфине.

Согласно директиве, опубликованной ведомством, под санкции в том числе попадают Центробанк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов.

Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей. 

В частности, Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами.

Кроме того, санкции подразумевают запрет для американских банков на участие в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставление нерублёвых кредитов российскому правительству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить