В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Согласно директиве, опубликованной ведомством, под санкции в том числе попадают Центробанк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов.
Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
В частности, Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами.
Кроме того, санкции подразумевают запрет для американских банков на участие в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставление нерублёвых кредитов российскому правительству.